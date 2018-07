Cười vỡ bụng cách trừng trị chồng say xỉn của các bà vợ "có tâm"

Đã qua rồi cái thời chị em chỉ biết lặng lẽ phục tùng những anh chồng say xỉn. Các bà vợ hiện đại nghĩ ra đủ trò để trừng trị ông chồng say một cách "có tâm" nhất. Một trong số đó là chiêu make up, khiến phái mạnh phải khóc thét sau khi tỉnh rượu. Anh mặc thêm "áo", để chụp ảnh cho đẹp nhé. Anh xin lỗi rồi nhé. Sáng mai không biết điều gì sẽ xảy ra với bà vợ này đây. Dậy đọc lời "nhắn nhủ" trên mạng của vợ yêu đi mà. Lại thêm một anh chồng được vợ sắm quần áo mới. Anh còn say xỉn, tôi còn dìm hàng tiếp nhé. Trang điểm lên thì chồng em cũng "xinh" lắm nhé.

