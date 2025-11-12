Hà Nội

Cuộc sống của Diệp Lâm Anh hậu ly hôn thiếu gia Đức Phạm

Giải trí

Cuộc sống của Diệp Lâm Anh hậu ly hôn thiếu gia Đức Phạm

Diệp Lâm Anh chọn tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc lập, rực rỡ ở tuổi 36.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, mạng xã hội “dậy sóng” khi doanh nhân Đức Phạm – chồng cũ của người đẹp Diệp Lâm Anh – bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đầy tình cảm kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Yêu em”. Động thái này được xem là lời xác nhận chính thức cho mối quan hệ tình cảm giữa hai người sau hàng loạt tin đồn lan truyền thời gian qua. Ảnh: FB Đức Phạm
Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng “soi” phản ứng của Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cô hoàn toàn giữ im lặng, không nhắc gì đến chuyện tình cảm của chồng cũ.
Sau ly hôn, Diệp Lâm Anh từng thừa nhận quãng thời gian đầu rất khó khăn. Cô chọn cách lao vào công việc để không có thời gian nghĩ ngợi, buồn bã. Với cô, việc có nền tảng kinh tế vững vàng để nuôi con chính là động lực mạnh mẽ nhất để đứng dậy sau đổ vỡ.
Hiện tại, Diệp Lâm Anh có cuộc sống bận rộn nhưng tràn đầy năng lượng.
Bên cạnh kinh doanh, cô tích cực trở lại nghệ thuật, tham gia nhiều chương trình và đặc biệt là gameshow Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.
Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh cũng gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng người mẫu trẻ Phạm Kiên sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m85 và thân hình săn chắc.
Cả hai thường được bắt gặp đồng hành trong các sự kiện và buổi gặp gỡ bạn bè. Nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ, hy vọng cặp đôi sớm công khai mối quan hệ nếu thực sự gắn bó.
Diệp Lâm Anh tích cực hoạt động âm nhạc cùng nhóm LUNAS.
Người đẹp chia sẻ, việc xuất hiện trong các chương trình là cách cô “bước ra khỏi hôn nhân một cách rực rỡ”, khẳng định bản lĩnh và giá trị của bản thân.
Ở tuổi 36, Diệp Lâm Anh ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và quyến rũ.
Diệp Lâm Anh được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ, độc lập xây dựng cho mình cuộc sống giàu có, sang chảnh.
Sau 2 lần sinh nở, người đẹp sở hữu body nóng bỏng. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
