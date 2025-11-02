Hà Nội

Hot face sao Việt: Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng trên sân khấu

Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng thon thả, không mỡ thừa trên sân khấu. Con gái 12 tuổi của Xuân Lan ra dáng thiếu nữ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 2/11: Con gái 12 tuổi của Xuân Lan ra dáng thiếu nữ. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Tin tức sao Việt 2/11: Con gái 12 tuổi của Xuân Lan ra dáng thiếu nữ. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng thon thả, không mỡ thừa trên sân khấu. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh hở bạo, phô diễn vóc dáng thon thả, không mỡ thừa trên sân khấu. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Thúy Hạnh cùng chị song sinh Thúy Hằng mừng sinh nhật mẹ. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Thúy Hạnh cùng chị song sinh Thúy Hằng mừng sinh nhật mẹ. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Anh Đức được vợ tổ chức sinh nhật bất ngờ. Ảnh: FB Anh Pham
Anh Đức được vợ tổ chức sinh nhật bất ngờ. Ảnh: FB Anh Pham
Hoa hậu Giáng My mê mẩn cảnh đẹp mùa đông khi đến châu Âu. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Hoa hậu Giáng My mê mẩn cảnh đẹp mùa đông khi đến châu Âu. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương lấn sân ca hát. Ảnh: FB Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương lấn sân ca hát. Ảnh: FB Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly ra Hà Nội xem liveshow 'Dấu ấn thanh xuân' của ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly ra Hà Nội xem liveshow 'Dấu ấn thanh xuân' của ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Ca sĩ Bảo Thy được khán giả khen trẻ đẹp, sáng sân khấu khi tái xuất trong tiết mục 'Makeup' tại live stage 3 Anh trai say hi tối 1/11, sau 5 năm ở ẩn. Ảnh: FB Bảo Thy
Ca sĩ Bảo Thy được khán giả khen trẻ đẹp, sáng sân khấu khi tái xuất trong tiết mục 'Makeup' tại live stage 3 Anh trai say hi tối 1/11, sau 5 năm ở ẩn. Ảnh: FB Bảo Thy
#Sao Việt khoe dáng trên sân khấu #Con gái sao Việt trưởng thành #Sự kiện sinh nhật nghệ sĩ #Hoa hậu và du lịch châu Âu #Chuyển hướng sự nghiệp ca hát #Chương trình ca nhạc và liveshow

