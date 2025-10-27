Hà Nội

Diệp Lâm Anh tuổi U40 vẫn 'đốt mắt' fan với style áo ngắn cũn

Giải trí

Dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ của hai con, Diệp Lâm Anh thường xuyên diện áo ngắn cũn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và sang trọng hiếm có.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh nhiều lần khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy phong cách.
Người đẹp thường lựa chọn những chiếc áo ngắn cũn cỡn kết hợp cùng quần jeans hoặc váy cạp cao, tạo nên công thức phối đồ vừa năng động, vừa gợi cảm một cách tinh tế.
Thiết kế áo ôm sát, ngắn trên eo giúp Diệp Lâm Anh tôn trọn vòng eo nhỏ gọn và đôi vai thon.
Trong khi những chiếc quần hoặc chân váy cạp cao lại cân bằng tổng thể, khiến outfit của người đẹp không hề phản cảm mà vẫn thời thượng.
Cô ưu tiên tông màu trung tính, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc suôn tự nhiên, càng làm nổi bật vẻ đẹp tự tin, hiện đại của bà mẹ hai con.
Nhiều khán giả khen ngợi rằng phong cách của Diệp Lâm Anh ngày càng “thăng hạng” sau thời gian dài hoạt động trong làng giải trí.
Không chạy theo những xu hướng hở bạo hay phô trương, cô chọn cách gợi cảm vừa đủ.
Thời gian qua, Diệp Lâm Anh vướng tin đồn hẹn hò với Phạm Kiên. Mối quan hệ của họ bắt đầu thu hút sự chú ý từ cuối năm 2024.
Diệp Lâm Anh từng trải qua cuộc hôn nhân ồn ào với doanh nhân Đức Phạm. Hai người kết thúc vào 2022 sau 4 năm chung sống.
Năm 2023, cô được chú ý trở lại nhờ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau đó, cô gia nhập nhóm nhạc LUNAS. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Ngọc Mai (Tổng hợp)
