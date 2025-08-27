Phạm Kiên gây chú ý khi chúc mừng sinh nhật Diệp Lâm Anh

Hà Nội

Giải trí

Phạm Kiên tham gia tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh và gửi lời chúc mừng. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2025. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Loạt ảnh Phạm Kiên dự tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FB Phạm Kiên.
Trên trang cá nhân, Phạm Kiên dành lời chúc mừng đến Diệp Lâm Anh. Ảnh: FB Phạm Kiên.
Anh viết: “Chúc bác Diệp Lâm Anh có một sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc bác bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng...". Ảnh: FB Phạm Kiên.
"...Chúc bác một năm gặt hái nhiều thành công mới và luôn vững tay chèo lái con thuyền công ty đến những nơi tầm cao mới. Nói chung là tiền bạc vô như nước, kiếm tiền gấp 5 gấp 10 lần năm cũ, gian khó thử thách sẽ hoan hỷ mà đi”, Phạm Kiên bày tỏ. Ảnh: FB Phạm Kiên.
Tin đồn Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên hẹn hò rộ lên từ tháng 1/2025. Đối mặt với những đồn đoán, người trong cuộc không lên tiếng. Ảnh: FB Phạm Kiên.
Vào Valentine 2025, Phạm Kiên đăng tải ảnh chụp cùng Diệp Lâm Anh kèm chú thích: "Ở đây, chúng tôi không bắt vợ". Ảnh: FB Phạm Kiên.
Diệp Lâm Anh thích thú trước màn nhảy múa của Phạm Kiên. Ảnh: FB Phạm Kiên.
Tháng 5/2025, trên trang cá nhân, Phạm Kiên chia sẻ hình ảnh bên Diệp Lâm Anh. Ảnh: FB Phạm Kiên.
Dưới bài đăng, Diệp Lâm Anh để lại bình luận: "Mặc áo hở sườn", Phạm Kiên đáp lại: "Mọi người dặn nhau mặc áo trắng. Nhà thì chỉ có mỗi áo này chứ'". Ảnh: FB Phạm Kiên.
Tháng 1/2025, Diệp Lâm Anh chia sẻ trên Znews, bạn trai mới của cô tử tế và có trách nhiệm. Nữ người mẫu cho biết, cô sẽ không công khai mối quan hệ trên truyền thông. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
#Diệp Lâm Anh #Diệp Lâm Anh Phạm Kiên #Phạm Kiên #người mẫu Diệp Lâm Anh

