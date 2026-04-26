Cúm B đang gây nhiều ca bệnh nguy kịch với diễn biến nhanh

Cúm B có biểu hiện ban đầu không rõ ràng, dễ gây chủ quan, nhưng có thể tiến triển nhanh thành viêm phổi, suy hô hấp nguy hiểm, đặc biệt người lớn tuổi.

Những ngày gần đây, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B với diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp sau giai đoạn khởi phát khá âm thầm.

Nhiều ca bệnh nguy kịch do tuổi cao và bệnh nền

Theo ghi nhận tại khoa, nhiều ca bệnh ban đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng không đặc hiệu như mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ hoặc ho thoáng qua. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bệnh tiến triển nhanh sang viêm phổi, suy hô hấp, buộc phải hỗ trợ thở oxy hoặc can thiệp thở máy.

Bệnh nhân T.T.N (77 tuổi) nhập viện sau 4 ngày mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Do không đo thân nhiệt, gia đình cho rằng bà chỉ bị cảm thông thường.

Phát hiện sớm và xử trí kịp thời cúm B để ngăn ngừa những biến chứng đe dọa tính mạng. Ảnh BV

Khi vào viện, bệnh nhân đã suy hô hấp, phải thở oxy qua gọng kính 2–3 lít/phút, SpO₂ duy trì 94–95%. Xét nghiệm xác định cúm B dương tính. Bệnh nhân đã có viêm phổi và tiền sử tăng huyết áp. Theo các bác sĩ, tuổi cao và bệnh nền làm giảm dự trữ chức năng hô hấp cũng như khả năng đáp ứng của cơ thể, khiến nguy cơ diễn biến nặng tăng cao.

Trường hợp khác là bệnh nhân N.H.H (60 tuổi, Hải Phòng), có tiền sử đái tháo đường 6 năm và viêm gan B 7 năm. Bệnh khởi phát khoảng 9 ngày trước nhập viện với triệu chứng sốt, mệt mỏi. Bệnh nhân được chẩn đoán cúm B và điều trị kháng virus tại cơ sở y tế tư nhân trong 7 ngày, sau đó hết sốt. Tuy nhiên, 3 ngày gần đây, tình trạng mệt tăng, khó thở xuất hiện trở lại kèm sốt. Chụp phổi tại cơ sở y tế ghi nhận tổn thương nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bệnh nhân được đánh giá tình trạng viêm phổi tiến triển trên nền cúm B.

Nặng nhất trong nhóm là bệnh nhân H.N.T (65 tuổi, Hà Nội), có tiền sử COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) nhiều năm và từng nhiều lần nhập viện vì đợt cấp. Trong đợt bệnh này, bệnh nhân khởi phát với sốt cao liên tục 39–40°C, ho đờm và khó thở tăng dần. Khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở oxy lưu lượng cao, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập nhưng không cải thiện, buộc phải đặt nội khí quản thở máy. Theo đánh giá chuyên môn, trong bối cảnh cúm B trên nền bệnh phổi mạn tính, tình trạng này gợi ý biến chứng bội nhiễm nấm xâm lấn – một biến chứng nặng, thường gặp ở bệnh nhân có bệnh hô hấp mạn hoặc suy giảm miễn dịch.

Cúm B có thể khiến bệnh tiến triển rất nhanh thành viêm phổi, suy hô hấp

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết cúm B vốn là bệnh nhiễm virus đường hô hấp thông thường với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho hay sổ mũi.

Ở người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, với người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền, virus cúm B có thể khiến bệnh tiến triển rất nhanh thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc gây ra tình trạng bội nhiễm.

"Điều đáng lo ngại là cúm B có biểu hiện ban đầu không đặc hiệu. Nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, ở những người mắc COPD, đái tháo đường, bệnh gan, suy thận, cúm B có thể là yếu tố khởi phát chuỗi diễn biến nặng, bao gồm cả bội nhiễm vi khuẩn và nấm xâm lấn", bác sĩ Bằng nhấn mạnh.

Bác sĩ khoa Cấp cứu đang điều trị cho bệnh nhân mắc cúm B biến chứng nặng. Ảnh BV

Trước diễn biến phức tạp của các ca bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng nguy cơ cao như người già và người có bệnh lý nền, cần hết sức thận trọng. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, mệt mỏi, ho, đau nhức hoặc khó thở trong vòng 1-2 ngày, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc tại nhà trong thời gian dài, kể cả các loại thuốc kháng virus, bởi bệnh vẫn có khả năng diễn biến nặng nếu không có sự theo dõi và can thiệp y tế đầy đủ. Trường hợp gia đình có người thân biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, cần chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát và áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm cho người xung quanh.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine cúm định kỳ hàng năm. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và hạn chế tối đa các diễn biến nặng dẫn đến tử vong. Thực tế từ các ca bệnh cho thấy cúm B không đơn thuần là một bệnh lý nhẹ mà có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người có sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.