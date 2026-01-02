Anh triển khai "học kỳ quân đội" có trả lương để thu hút giới trẻ

Những người trẻ dưới 25 tuổi tham gia sẽ được huấn luyện trong 1 năm, được trả lương và không phải ràng buộc các nghĩa vụ về sau.

Giới trẻ ở Anh sẽ sớm có cơ hội tham gia "học kỳ trong quân đội" thông qua một chương trình trả lương mới trong lực lượng vũ trang.

Chính phủ Anh hôm thứ Bảy cho biết họ sẽ triển khai một chương trình "năm nghỉ phép" trong quân đội, như một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy tuyển quân và kết nối lại giới trẻ với ngành quốc phòng.

Từ sau đại dịch Covid-19, Quân đội Anh phải tìm mọi cách nhằm thu hút giới trẻ nhập ngũ.

Chương trình thí điểm ban đầu, dự kiến ​​khởi động vào tháng 3 năm 2026, sẽ cung cấp khoảng 150 cơ hội trải nghiệm và đào tạo có trả lương mỗi năm trong lực lượng vũ trang “mà không có bất kỳ ràng buộc nào sau khóa học”.

Chính phủ hy vọng "cuối cùng" sẽ mở rộng chương trình này để cung cấp hơn 1.000 suất, "tùy thuộc vào số lượng người quan tâm".

Thông báo này được đưa ra sau khi người đứng đầu mới của lực lượng vũ trang Anh, Richard Knighton , hồi đầu tháng đã kêu gọi "con trai và con gái" của đất nước "sẵn sàng chiến đấu" trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các lãnh đạo quốc phòng Anh đang nỗ lực thúc đẩy tuyển quân.

Số liệu do Bộ Quốc phòng Anh công bố hồi tháng 11 cho thấy quân đội nước này đã huấn luyện ít hơn khoảng 38% tân binh trong giai đoạn 2022-2023 so với giai đoạn 2019-2020, với tỷ lệ bỏ ngũ trong quá trình huấn luyện ngày càng tăng so với trước đại dịch.

“Chương trình năm nghỉ học này sẽ giúp giới trẻ Anh quốc trải nghiệm những kỹ năng và chương trình huấn luyện tuyệt vời được cung cấp trong Lục quân, Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia. Đây là một phần trong quyết tâm của chúng tôi nhằm kết nối lại xã hội với lực lượng vũ trang và thúc đẩy cách tiếp cận toàn xã hội đối với quốc phòng của quốc gia” - Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healey cho biết.

Những người trẻ được trả lương cho 1 năm huấn luyện không ràng buộc nghĩa vụ.

Kế hoạch này được lấy cảm hứng từ một kế hoạch tương tự ở Úc mà chính phủ mô tả là một “mô hình thú vị để học hỏi”.

Các quốc gia châu Âu khác đã xem xét đến biện pháp nghĩa vụ quân sự để đối phó với mối đe dọa từ Nga, với Pháp, Đức và Bỉ đã triển khai các chương trình này trong năm nay.

Chương trình này hướng đến học sinh vừa tốt nghiệp và thanh niên dưới 25 tuổi, những người có thể chưa chắc chắn về con đường sự nghiệp tương lai của mình.

Những người tham gia sẽ được trả lương và được trải nghiệm thực tế cuộc sống trong lực lượng vũ trang, bao gồm huấn luyện cơ bản và các đợt thực tập có thể liên quan đến làm việc trên biển hoặc cùng với các đơn vị chuyên môn.

Những người tham gia chương trình năm nghỉ phép này sẽ không được điều động tham gia các chiến dịch tác chiến.

Chính phủ cho biết chương trình này sẽ tập trung vào phát triển các kỹ năng có thể chuyển đổi và cũng được đánh giá cao trong lực lượng lao động dân sự, bao gồm hậu cần, kỹ thuật và quản lý chuỗi cung ứng. Điều đó cũng bao gồm các khóa đào tạo chuyên biệt được thiết kế để xây dựng các kỹ năng như “giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và lãnh đạo”.

Tuyên bố của chính phủ Anh về kế hoạch này không đề cập đến mức lương được đề nghị cho những người mới tuyển dụng hoặc nguồn kinh phí để chi trả cho khoản lương đó. Nhưng một tân binh ở Anh thường nhận được mức lương khởi điểm khoảng 26.000 bảng Anh.

Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết, thông tin chi tiết hơn về kế hoạch này sẽ được công bố "trong thời gian thích hợp".