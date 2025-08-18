Hà Nội

Sống Khỏe

Củ sâm đất ngọt mát, tốt cho sức khỏe

Củ sâm đất, hay còn gọi là khoai sâm, là một loại củ có vị ngọt mát, nhiều nước và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bình Nguyên

Củ sâm đất là loại cây có thân mềm, vỏ nhẵn và được biết đến là bắt nguồn từ vùng Tân Cương của Trung Quốc. Ở nước ta, củ sâm thường được trồng ở các vùng miền núi, nơi có khí hậu nhiệt đới. Ngoài cái tên củ sâm hay củ sâm đất, chúng còn được gọi là khoai sâm, yacon, Hoàng Sin Cô và địa tàng thiên. Bên trong ruột củ sâm có màu trắng trong hoặc vàng nhạt và có mùi thơm rất giống với nhân sâm.

Củ sâm là loại thực phẩm chứa nhiều giá trị dưỡng, chính vì thế công dụng của nó mang lại cho sức khỏe rất tốt. Các tác dụng phải kể đến như:

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Củ Sâm đất được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy giảm cân. Ăn củ sâm đất giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp tiêu thụ thức ăn ít hơn và tăng nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình bài tiết ra khỏi cơ thể. Do củ sâm không chứa tinh bột và lượng calo lại rất thấp, vì thế củ sâm đất là loại thực phẩm giảm cân lành mạnh cho chị em.

Sâm đất có nhiều tác dụng với sức khỏe con người. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet
Sâm đất có nhiều tác dụng với sức khỏe con người. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Cải thiện cho người mắc bệnh tiểu đường

Trong củ sâm đất có chứa thành phần fructooligosaccharides, giúp cơ thể hạn chế hấp thu đường đơn, chống tăng đường huyết, giảm lượng đường trong gan và tăng cường hoạt động của insulin trong cơ thể. Vì vậy, củ sâm đất nên là sự lựa chọn cho những người bị bệnh tiểu đường.

Tăng cường cho sức khỏe tim mạch

Theo nhiều nghiên cứu, thành phần fructooligosaccharides có trong củ sâm đất có thể chuyển hóa thành carbohydrate dự trữ và polyphenol. Đây đều là các chất giúp giảm lượng natri trong máu, khắc phục được tình trạng hạ đường huyết, chống oxy. Nhờ vậy, sức khỏe của tim mạch luôn trong trạng thái ổn định.

Kiểm soát cholesterol trong máu

Trong củ sâm đất có chứa thành phần giúp điều hòa lượng cholesterol trong máu. Vì thế, ăn củ sâm đất còn giúp làm giảm hàm lượng lipid trong cơ thể và ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol xấu (LDL). Giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Phòng ngừa ung thư

Trong củ sâm đất có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, điển hình là pectin. Chất này có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó vitamin trong củ sâm cũng góp phần chống oxy hóa rất tốt, giúp kháng khuẩn và chống viêm tốt.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Nguồn vitamin A, C và khoáng chất trong củ sâm đất giúp cho quá trình hồi phục cơ thể diễn ra nhanh hơn. Từ đó, giúp giảm tình trạng căng thẳng và suy nhược cơ thể.

Ngoài ra, thành phần adaptogenic trong củ sâm cũng làm cho cơ thể để thích nghi với sự mệt mỏi do làm việc quá sức, làm bạn giảm cảm giác mệt mỏi. Ăn củ sâm đất thường xuyên giúp cung cấp nguồn năng lượng làm cho cơ thể trở nên khỏe khoắn và tăng cường sức đề kháng.

Tuy bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên dùng sâm đất. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet
Tuy bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên dùng sâm đất. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Củ sâm đất có chứa dưỡng fructooligosaccharide, đây là chất giúp kích thích sự phát triển của lợi khuẩn trong cơ thể, chống lại vi khuẩn có hại, bảo vệ hệ tiêu hóa. Từ đó, giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ hòa tan trong củ sâm còn có tác dụng làm phòng ngừa các bệnh có liên quan tới hệ tiêu hóa như: đầy bụng, táo bón, ung thư ruột kết và viêm loét dạ dày.

Cải thiện sức khỏe xương

Hàm lượng FOS trong củ sâm đất không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi và magie, hai khoáng chất cực kỳ quan trọng cho xương. Điều này giúp củng cố xương khớp, ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Thanh lọc, giải độc cơ thể

Với hàm lượng nước và chất xơ cao, củ sâm đất có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. Nó giúp làm sạch ruột, giảm gánh nặng cho gan và thận, từ đó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Chống oxy hóa, chống lão hóa

Củ sâm đất chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid và polyphenol. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Việc bổ sung củ sâm đất thường xuyên sẽ giúp chống lão hóa, làm chậm quá trình tổn thương tế bào và duy trì sự tươi trẻ.

