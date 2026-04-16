Trẻ khỏe mạnh tràn khí màng phổi mức độ nặng do vỡ kén khí

Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc vừa xử trí thành công một trường hợp nguy kịch do vỡ kén khí phổi.

Đang khỏe mạnh đột ngột đau ngực trái dữ dội như dao đâm

Bệnh nhi P.P.H (16 tuổi), tiền sử khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng: Đau tức ngực trái dữ dội, đột ngột, cảm giác như dao đâm; Khó thở tăng nhanh; Đau lan vai cánh tay trái, tăng khi hít sâu hoặc thay đổi tư thế; Ho khan.

Khám lâm sàng ghi nhận: Lồng ngực 2 bên cân đối, di động kém; Nhịp thở nhanh nông (40 lần/phút), mạch nhanh 125 lần/phút; Tim nhịp đều, T1T2 mờ; Phổi trái thông khí kém, rì rào phế nang giảm; Gõ vang, rung thanh giảm – dấu hiệu điển hình của tràn khí; Tam chứng Galliard (+).

Ngay khi xác định chẩn đoán, ê-kíp cấp cứu đã kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp, nhanh chóng thực hiện: Dẫn lưu khoang màng phổi cấp cứu; Kết nối hệ thống hút áp lực âm liên tục.

Đây là can thiệp có ý nghĩa sống còn, giúp: Giải phóng lượng khí tích tụ trong khoang màng phổi; Tái lập áp lực âm sinh lý; Giúp phổi nở trở lại; Giảm chèn ép lên tim và trung thất.

Ngay sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm nhanh cảm giác tức ngực và khó thở.

Không chỉ dừng lại ở xử trí cấp cứu ban đầu, ê kíp điều trị đã duy trì: Theo dõi liên tục tình trạng dẫn lưu khí; Đánh giá hình ảnh Xquang và cắt lớp vi tính; Điều chỉnh chiến lược điều trị phù hợp diễn biến.

Trong những ngày tiếp theo: Khí vẫn thoát ra qua hệ thống dẫn lưu → cho thấy còn rò khí. Tuy nhiên, phổi nở dần theo từng ngày; Lượng khí giảm dần, đến ngày thứ 11 không còn khí thoát.

Kết quả phổi nở hoàn toàn, không còn khí trong khoang màng phổi, không phát hiện kén khí trên hình ảnh.

Bệnh nhân được rút dẫn lưu an toàn và xuất viện sau 12 ngày, tránh được phẫu thuật mở lồng ngực – một can thiệp lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

TS.BS Đặng Tiến Ngọc, Phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc cho biết, dẫn lưu khoang màng phổi là thủ thuật cấp cứu thiết yếu trong tràn khí cấp tính, đặc biệt trong trường hợp có nguy cơ tràn khí áp lực. Việc can thiệp kịp thời giúp giải phóng chèn ép lên phổi và tim, phục hồi chức năng hô hấp và ngăn ngừa tử vong.

Trong trường hợp này, việc theo dõi chặt chẽ và điều trị bài bản đã giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn mà không cần phẫu thuật.

Kén khí phổi – “quả bom thầm lặng” có thể vỡ bất cứ lúc nào

TS.BS Đặng Tiến Ngọc phân tích, kén khí phổi là các nang chứa khí trong nhu mô phổi, không tham gia trao đổi khí.

Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp có thể xuất hiện các triệu chứng hô hấp như: ho khan, tức ngực, nghẹt thở, khó thở có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Khi vỡ đột ngột sẽ gây tràn khí màng phổi cấp tính.

Biến chứng khi kén khí vỡ: Tràn khí màng phổi (cấp cứu); Tràn mủ màng phổi nếu kén khí bị nhiễm khuẩn; Xẹp phổi, suy hô hấp; Chèn ép trung thất; thực quản.

Để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm cần nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo. Đưa trẻ đi khám ngay khi có triệu chứng: Đau ngực đột ngột; Khó thở, thở nhanh; Cảm giác tức ngực, hụt hơi; Ho khan kéo dài không rõ nguyên nhân.

Chủ động tầm soát: Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở trẻ gầy, cao, tuổi dậy thì (nhóm nguy cơ cao tràn khí tự phát); Chụp X-quang phổi khi có triệu chứng nghi ngờ.

Không chủ quan: Không tự điều trị tại nhà khi có triệu chứng hô hấp cấp; Trì hoãn nhập viện có thể dẫn đến diễn biến suy hô hấp nhanh và tử vong.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Mỹ phong tỏa Hormuz, giá dầu lại rớt khỏi mốc 100 USD