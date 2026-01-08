Kịp thời cứu sống lá phổi suýt bị “hủy hoại” do tràn mủ màng phổi phức tạp

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa tiếp nhận một trường hợp viêm phổi màng phổi biến chứng tràn mủ, tràn khí màng phổi cực kỳ nguy hiểm ở bệnh nhân rất trẻ tuổi.

Bệnh nhân nam (20 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau ngực trái kèm khó thở đã kéo dài 1 tuần. Qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân có biểu hiện vẻ mặt nhiễm trùng , SpO2 94%, mạch nhanh 130 lần/phút, huyết áp thấp 90/60 mmHg.

Hình ảnh phổi tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng với chỉ số bạch cầu (WBC) lên tới 64.8 G/L, chỉ số CRP cao 263.6 mg/dL. Với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, các bác sĩ ghi nhận: Đông đặc nhu mô thùy dưới phổi trái, tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều, tràn khí màng phổi trái, phổi trái bị xẹp thụ động, đẩy lệch trung thất sang phải.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng đưa ra chẩn đoán: "Viêm phổi màng phổi trái biến chứng tràn mủ màng phổi" và chỉ định can thiệp ngoại khoa cấp cứu.

Ê–kíp phẫu thuật đã tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi trái cho bệnh nhân. Ngay lập tức, hơn 1 lít dịch mủ đục, hôi (hậu quả của quá trình nhiễm trùng nặng) đã được giải phóng ra khỏi khoang màng phổi. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục tiến hành súc rửa màng phổi bằng nước muối sinh lý để làm sạch ổ nhiễm trùng.

Trao đổi với bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Nhờ sự can thiệp kịp thời và chính xác của Ê- kíp bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân hiện đã tạm ổn định, các chỉ số sinh tồn dần trở về mức an toàn, bệnh nhân thở dễ hơn và tiếp tục được theo dõi điều trị tích cực.

Tổn thương phổi trên phim chụp - Ảnh BVCC