Gói thầu 5,8 tỷ ở TCT Cấp nước Sài Gòn: Tiết kiệm 2%

Gói thầu 5,8 tỷ tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: Vì sao chỉ tiết kiệm 2%?

Mới đây, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500342062), với kết quả trúng thầu thuộc về Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn. Điều đáng chú ý, gói thầu này chỉ có 2 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,0%.

Gói thầu IB2500342062 và tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn"

Gói thầu nêu trên thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp, phát triển mạng lưới cấp nước thuộc các trạm cấp nước trên địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và phường 7, Quận 8, TP.HCM". Dự án này được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1352/QĐ-TCT-KHĐT, ký ngày 19/06/2025.

Theo quyết định này, gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" (Mã gói thầu: IB2500342062) có giá 5.811.284.000 đồng, sử dụng nguồn vốn vay và vốn kinh doanh, lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Ngày 08/09/2025, biên bản mở thầu ghi nhận có 2 doanh nghiệp nộp E-HSDT, bao gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn (MSDN: 0302873787), giá dự thầu: 5.694.881.388 đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Ngầm (MSDN: 0312215057), giá dự thầu: 5.730.907.833 đồng.

Giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn thấp hơn đối thủ 36.026.445 đồng.

Ngày 24/10/2025, Công ty TNHH Bản Lề Vàng (đơn vị tư vấn) có Báo cáo đánh giá E-HSDT số 58/2025/BC-BLV. Báo cáo này xếp hạng Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn ở vị trí thứ nhất.

Trên cơ sở đó, ngày 10/11/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-TCT-KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn (địa chỉ tại Phường Phú Nhuận, TP.HCM) được công bố trúng thầu với giá 5.694.881.388 đồng, đúng bằng giá dự thầu.

Quyết định số 2495/QĐ-TCT-KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu là 5.811.284.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 116.402.612 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,0%.

Một điểm đáng lưu ý trong quá trình phê duyệt hồ sơ là tại Quyết định số 1883/QĐ-TCT-KHĐT (phê duyệt E-HSMT gói thầu này), ngày ký trên quyết định là 18/08/2025. Tuy nhiên, phần căn cứ của quyết định lại viện dẫn Tờ trình số 2917/TTr-CNNT-QLDA (ngày 25/08/2025) và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1951/BC-KHĐT (ngày 26/08/2025). Dư luận có thể đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn thời gian, khi quyết định phê duyệt lại được ký trước ngày có các văn bản đề nghị, thẩm định.

Năng lực Công ty Xây dựng Hiệp Nguyễn và "hệ sinh thái" ngành nước

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn (MSDN: 0302873787), do ông Nguyễn Ngọc Quang là người đại diện pháp luật, được thành lập từ năm 2003 và hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu trong năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý. Tính đến ngày 11/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn đã được công bố trúng 4 gói thầu, tất cả đều với tư cách độc lập. Tổng giá trị trúng thầu của 4 gói này đạt 16.129.357.163 đồng.

Điểm chung của cả 4 gói thầu là đều thuộc lĩnh vực cấp nước và tập trung tại hai chủ đầu tư lớn ở TP.HCM.

Cụ thể, ngoài gói thầu 5,69 tỷ đồng nêu trên tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, nhà thầu này còn trúng gói "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" trị giá 3.795.673.501 đồng do Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP.HCM làm bên mời thầu (phê duyệt ngày 13/08/2025).

Hai gói thầu còn lại cùng được phê duyệt trong ngày 16/07/2025 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, bao gồm: gói "Cung cấp vật tư và thi công xây lắp" trị giá 4.804.013.061 đồng và gói "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" trị giá 1.834.789.213 đồng.

Việc một doanh nghiệp trúng thầu tập trung tại một số chủ đầu tư hoặc một lĩnh vực đặc thù có thể cho thấy năng lực chuyên môn hóa của nhà thầu. Tuy nhiên, việc các gói thầu, điển hình như gói IB2500342062, có tỷ lệ tiết kiệm thấp (2,0%) và số lượng nhà thầu tham dự ít ỏi (2 nhà thầu) cũng đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực sự trong đấu thầu.

Cần đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả theo Luật Đấu thầu

Tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Mục tiêu của đấu thầu rộng rãi là thu hút tối đa nhà thầu tham gia, tạo ra sự cạnh tranh về giá và chất lượng. Khi một gói thầu chỉ có 1 hoặc 2 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm thường không cao. Pháp luật không cấm việc này, nhưng chủ đầu tư và bên mời thầu cần rà soát lại quá trình lập E-HSMT, xem xét các tiêu chí đưa ra có tạo rào cản, hạn chế cạnh tranh hay không".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm 2% về mặt con số là đã có tiết kiệm. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế có thể được nâng cao hơn nếu có nhiều nhà thầu cạnh tranh hơn. Vai trò của đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thẩm định (như Công ty TNHH Bản Lề Vàng trong gói thầu này) và chủ đầu tư là rất quan trọng trong việc đảm bảo E-HSMT tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, tránh cài cắm các điều khoản gây bất lợi cho số đông nhà thầu".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cũng nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu mới đã có nhiều quy định chặt chẽ để chống 'quân xanh, quân đỏ', 'thông thầu'. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các gói thầu có dấu hiệu kém cạnh tranh, đặc biệt là các gói thầu có nhà thầu 'quen mặt' trúng thầu liên tục tại một chủ đầu tư, để đảm bảo nguồn vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất".

Việc Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Nguyễn liên tiếp trúng thầu tại các đơn vị ngành nước TP.HCM cần được nhìn nhận khách quan, dựa trên hồ sơ năng lực thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh, dư luận mong đợi sự cạnh tranh cao hơn và hiệu quả kinh tế rõ rệt hơn tại các gói thầu sử dụng vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước.