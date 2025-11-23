Hà Nội

Xã hội

Điện lực Huế vào tâm lũ Phú Yên hỗ trợ khắc phục lưới điện

Hàng chục công nhân điện lực Huế đã lên đường vào Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hoàng Lý

Chiều 23/11, UBND TP Huế cho biết, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 62 cán bộ, nhân viên cùng 9 xe chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện tại địa bàn Phú Yên (cũ).

dien-luc-hue-vao-tam-lu-phu-yen-cu-ho-tro-khac-phuc-luoi-dien.jpg
Nhân viên điện lực Huế lên đường hỗ trợ khắc phục lưới điện sau lũ.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế yêu cầu các thành viên Đội xung kích phát huy năng lực, kinh nghiệm, chấp hành nghiêm quy định, tuân thủ các quy định về an toàn, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện công việc.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Huế nhấn mạnh, quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp, góp sức hoàn thành khắc phục lưới điện trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Trước đó, Đội xung kích gồm 51 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Huế cùng 8 xe chuyên dụng chở theo trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa lưới điện đã vào Gia Lai để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

