Xã hội

Xe đầu kéo làm rơi nhiều thùng chất lỏng bốc mùi, gây cay mắt

Sáng 23/10, một xe đầu kéo làm rơi nhiều thùng chất chất lỏng nghi hoá chất độc hải đổ tràn ra đường ở trung tâm Quảng Ngãi bốc mùi hôi nồng nặc.

Tuệ Minh

Sáng 23/10, một sự cố giao thông đã xảy ra ngay tuyến đường Lê Lợi (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân hoảng sợ khi nhiều thùng chứa chất lỏng nghi hóa chất độc hại bất ngờ đổ tràn ra đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h40 cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 76F-006.19 kéo theo rơ-moóc 76R-009.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chở 7 thùng chất lỏng lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng ra Quốc lộ 1A.

Khi đến trước số nhà 36 (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), xe bất ngờ gặp sự cố khiến một số thùng chất lỏng lớn rơi xuống mặt đường, đổ tràn ra khắp nơi.

z7146298333499-a4b8b2d5b12a64793323af8bdaa14009.jpg
Các thùng chứa chất lỏng bất ngờ rơi từ trên xe tải đầu kéo xuống đường.

Số chất lỏng màu trắng trong suốt nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt. Nhiều người bày tỏ lo ngại có thể là chất độc hại, có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh T.V.Minh, có mặt khi xảy ra vụ việc cho biết: "Khi đổ ra đường, chất lỏng này lập tức bốc lên một làn khói mỏng, mùi rất nồng, khét. Quá buồn nôn và cay mắt nên tôi phải vội di chuyển ra xa."

Một số hộ dân ở gần đó phải vội vàng đóng kín cửa, dùng khẩu trang bịt mũi để tránh hít phải mùi khó chịu.

z7146300169006-1131b2eaf0a546313d777b004e87c1c2.jpg
Chất lỏng đổ loang ra đường bốc mùi hôi và gây cay mắt khiến mọi người đều phải tránh xa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, lượng chất lỏng tràn ra ngoài được đựng trong thùng có dung tích hơn 1000 lít. Trên thành thùng được dán tờ giấy có chữ Glacial Acetic acid, cùng với các ký hiệu gồm biểu tượng chất lỏng dễ cháy và biểu tượng chất ăn mòn, xuất xứ tại Trung Quốc, có hạn sử dụng đến 4/9/2026.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Cẩm Thành phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt hiện trường tiến hành lập biên bản, cũng như phân luồng giao thông.

Hơn 30 phút sau, các thùng chất lỏng bị rơi vẫn chưa được xử lý. Khu vực xảy ra sự cố vẫn còn mùi nồng nặc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, số chất lỏng trên được vận chuyển từ cơ sở kinh doanh của một đơn vị hoạt động tại Cụm công nghiệp Đồng Dinh, xã Nghĩa Hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ngãi phát hiện các doanh nghiệp đổ thải trực tiếp ra môi trường:

