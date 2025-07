CSGT kịp thời hỗ trợ sản phụ chuyển dạ trong mưa bão ở Quảng Ninh

Trong đêm bão Wipha, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kịp thời sản phụ chuyển dạ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ngày 22/7, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa sử dụng ô tô tuần tra kiểm soát đưa một sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

CSGT Quảng Ninh kịp thời hỗ trợ sản phụ chuyển dạ trong mưa bão.

Trước đó, khoảng 2h45 ngày 22/7, tại khu vực cầu Vân Đồn 1, phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) do ảnh hưởng của bão Wipha, Tổ công tác do Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ cấm các phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp qua cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong lúc Tổ công tác làm nhiệm vụ, anh V.V.L. (SN 1991, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) đã đến trình bày với Tổ công tác rằng vợ anh là chị L.Th.K. (SN 1996) đang trong tình trạng chuyển dạ, gọi taxi hơn một tiếng nhưng không được do ảnh hưởng thời tiết mưa bão.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô tuần tra kiểm soát đưa chị K. đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

