Video

Cột truyền tải điện gãy sập, hai công nhân mắc kẹt rơi xuống và thiệt mạng

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập trong quá trình thi công, khiến hai công nhân rơi xuống và thiệt mạng.

Trường Hân dịch

Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng đó bằng video, khi hai nhân viên bám víu vào cấu trúc ọp ẹp, theo The Sun.

Video: The Sun

Video cho thấy phần đầu tiên của vụ sụp đổ tòa tháp, dường như rơi vào không trung. Phần đầu tiên phía trên chỗ làm việc của công nhân bị sập xuống, trước khi một khớp nối khác phía dưới họ cũng sập theo.

Trong những giây phút cuối cùng, cả hai ôm chặt lấy nhau và ngã xuống đất. Cảnh hạ cánh của họ bị che khuất bởi một mái nhà , và video kết thúc ở đó.

Các công nhân đang tháo dỡ cột truyền tải điện cũ trước khi xảy ra tai nạn lao động chết người ở Prainha, miền bắc Brazil. Danh tính của các nạn nhân đã được công bố, đó là Edirley Teles Pinheiro, 20 tuổi và Nando Carvalho, 33 tuổi.

Các nhân chứng bàng hoàng cho biết hai người này đang ở khá cao trên khung kim loại khi phần đầu tiên sập xuống, vụn vỡ đã làm sập các dầm và dây cáp, khiến Pinheiro và Carvalho bị mắc kẹt trên cấu trúc.

Cảnh sát dân sự cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một tai nạn lao động. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Các đội điều tra pháp y và thanh tra lao động dự kiến ​​sẽ kiểm tra công trường, bao gồm cả việc xem xét liệu sự ăn mòn, thiếu hệ thống giằng chống đỡ đầy đủ, hoặc các sai sót trong khâu lập kế hoạch và thi công có đóng vai trò nào trong việc gây ra thiệt hại hay không.

Tòa thị chính Prainha đã ra thông cáo bày tỏ lời chia buồn về cái chết của hai người đàn ông.

