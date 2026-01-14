Hà Nội

Người đàn ông rơi từ tầng cao may mắn sống sót nhờ mắc vào dây phơi đồ

Một người đàn ông lớn tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15 của một tòa nhà chung cư ở Trung Quốc, do bị vướng vào dây phơi đồ ở tầng 7.

Trường Hân dịch

Một nhân viên bảo vệ đã buộc vòi cứu hỏa quanh eo để có thể với tới người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt trên dây phơi quần áo và kéo ông ta ra khi ông đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, vật lộn để sống sót bằng cách bám vào những sợi dây thép, theo The Sun.

Video: The Sun

Vụ việc này xảy ra tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, nơi một người đàn ông ngoài tám mươi tuổi đã ngã từ căn hộ tầng 15 của mình và may mắn sống sót nhờ bám vào giá phơi quần áo ở tầng 7. Một nhân viên bảo vệ của khu chung cư đã cứu được ông sau khi phát hiện ra không có ai ở tầng 7 và không ai có thể mở cửa.

Người đàn ông đã ngã từ cửa sổ căn hộ tầng 15 của mình sau khi mất thăng bằng. Một người đàn ông đã kịp thời cứu sống ông sau khi người đàn ông bị vướng vào giá phơi quần áo bằng kim loại gắn trên cửa sổ của một căn hộ trên một trong các tầng. Hàng xóm hoảng sợ khi nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi treo lơ lửng trên không.

Người hùng trong chiến dịch giải cứu cụ ông là Chang Wei, một nhân viên bảo vệ tại hiện trường, khoảng 32 tuổi. Chang Wei là một cựu quân nhân. Khi cố gắng cứu cụ ông, anh phát hiện căn hộ ở tầng bảy không có người và việc tiếp cận qua bên trong căn hộ là không thể. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Chang lập tức lên tầng trên cùng, buộc vòi cứu hỏa quanh eo và lao xuống chỗ cụ ông đang treo lơ lửng trên mặt tiền tòa nhà giữa sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt những người xung quanh.

