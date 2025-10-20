Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện ngôi đền Inca 5.000 năm tuổi ẩn chứa bí mật kinh ngạc

Kho tri thức

Phát hiện ngôi đền Inca 5.000 năm tuổi ẩn chứa bí mật kinh ngạc

Giữa lòng Peru, một công trình cổ xưa với những hoa văn điêu khắc kỳ bí khiến giới khảo cổ sửng sốt, mở ra góc nhìn mới về nền văn minh Inca.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Nền văn minh Inca nổi tiếng với tầm ảnh hưởng rộng lớn và có những thành tựu kiến ​​trúc tinh xảo. Cũng không ngoại lệ, ngay tại Khu phức hợp khảo cổ Los Paredones de la Otra Banda - Las Ánimas ở Peru, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Peru đã khai quật một ngôi đền Inca. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Nền văn minh Inca nổi tiếng với tầm ảnh hưởng rộng lớn và có những thành tựu kiến ​​trúc tinh xảo. Cũng không ngoại lệ, ngay tại Khu phức hợp khảo cổ Los Paredones de la Otra Banda - Las Ánimas ở Peru, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Peru đã khai quật một ngôi đền Inca. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Ước tính, ngôi đền này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Ước tính, ngôi đền này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Theo các nhà khảo cổ học, công trình cổ xưa này được xây dựng bằng bùn nghiền, thể hiện phương pháp xây dựng tiên tiến được sử dụng bởi các nền văn minh sơ khai trong khu vực. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Theo các nhà khảo cổ học, công trình cổ xưa này được xây dựng bằng bùn nghiền, thể hiện phương pháp xây dựng tiên tiến được sử dụng bởi các nền văn minh sơ khai trong khu vực. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Yếu tố trung tâm là một cầu thang dẫn lên sân khấu hoặc bệ thờ ngôi đền, có thể là điểm tập trung cho các nghi lễ. Họ còn phát hiện một tác phẩm chạm khắc nhân hóa con người kết hợp các yếu tố từ nhiều loài sinh vật kỳ dị khác nhau. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Yếu tố trung tâm là một cầu thang dẫn lên sân khấu hoặc bệ thờ ngôi đền, có thể là điểm tập trung cho các nghi lễ. Họ còn phát hiện một tác phẩm chạm khắc nhân hóa con người kết hợp các yếu tố từ nhiều loài sinh vật kỳ dị khác nhau. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Hiện vật độc đáo này khắc họa một nhân vật với thân người, đầu chim, đặc điểm của loài mèo và móng vuốt giống loài bò sát. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Hiện vật độc đáo này khắc họa một nhân vật với thân người, đầu chim, đặc điểm của loài mèo và móng vuốt giống loài bò sát. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Dựa trên những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng, không gian này có thể đã được sử dụng để tiến hành các nghi lễ cổ xưa đặc biệt. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Dựa trên những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng, không gian này có thể đã được sử dụng để tiến hành các nghi lễ cổ xưa đặc biệt. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống. Thiên Đăng - (Theo ancientpages)
https://www.ancientpages.com/2024/07/08/pre-inca-temple-paintings-carved-sculptures-peru/
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Ngôi đền #Inca #nền văn minh #nghi lễ #tàn tích

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT