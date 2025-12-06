Hà Nội

Cosplay Boss nữ Where Winds Meet gây sốt cộng đồng

Số hóa

Cosplay Boss nữ Where Winds Meet gây sốt cộng đồng

Cosplayer ZLY hóa thân thành Boss Qianye trong Where Winds Meet khiến fan phát cuồng, đòi “solo 1-1”.

Thiên Trang (TH)
Where Winds Meet đang là siêu phẩm võ hiệp thế giới mở gây sốt toàn cầu.
Where Winds Meet đang là siêu phẩm võ hiệp thế giới mở gây sốt toàn cầu.
Nhân vật Boss nữ Qianye nhanh chóng chiếm spotlight nhờ vẻ đẹp bí ẩn và mạnh mẽ.
Nhân vật Boss nữ Qianye nhanh chóng chiếm spotlight nhờ vẻ đẹp bí ẩn và mạnh mẽ.
Cosplayer nổi tiếng ZLY với hơn 2 triệu người theo dõi đã tái hiện nhân vật này.
Cosplayer nổi tiếng ZLY với hơn 2 triệu người theo dõi đã tái hiện nhân vật này.
Loạt ảnh cosplay cho thấy Qianye vừa hoang dại vừa quyến rũ, như bước ra từ game.
Loạt ảnh cosplay cho thấy Qianye vừa hoang dại vừa quyến rũ, như bước ra từ game.
Tạo hình rách rưới, mái tóc trắng và ánh mắt sắc lạnh khiến fan ngỡ ngàng.
Tạo hình rách rưới, mái tóc trắng và ánh mắt sắc lạnh khiến fan ngỡ ngàng.
Bộ trang phục ánh bạc lộng lẫy cùng vương miện vàng càng khẳng định thần thái quyền lực.
Bộ trang phục ánh bạc lộng lẫy cùng vương miện vàng càng khẳng định thần thái quyền lực.
Fan Trung Quốc bình luận sôi nổi, hài hước "đòi solo 1-1" với cosplayer ZLY.
Fan Trung Quốc bình luận sôi nổi, hài hước “đòi solo 1-1” với cosplayer ZLY.
Màn hóa thân này giúp ZLY củng cố vị thế "nữ thần cosplay" hàng đầu châu Á.
Màn hóa thân này giúp ZLY củng cố vị thế “nữ thần cosplay” hàng đầu châu Á.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#cosplay #Where Winds Meet #Qianye #ZLY #võ hiệp #cosplayer

