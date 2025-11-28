Hà Nội

Giày Nike tích hợp máy SNES gây sốt cộng đồng

Số hóa

Giày Nike tích hợp máy SNES gây sốt cộng đồng

Nhà thiết kế Singapore tạo đôi giày Nike Air Max 90 tích hợp máy SNES, vừa đi vừa chơi game.

Thiên Trang (TH)
Gustavo Bonzanini giới thiệu dự án AIR SNES để kỷ niệm 35 năm ngày SNES ra mắt tại Nhật.
Thay vì chỉ tái hiện phong cách, ông tích hợp hẳn hệ máy SNES hoạt động vào giày Nike Air Max 90.
Ý tưởng xuất phát từ việc quan sát các màn hợp tác giữa thương hiệu giày và game nổi tiếng.
Đôi giày được trang bị Raspberry Pi Zero W chạy RetroPie, pin đủ chơi 30 phút liên tục.
AIR SNES hỗ trợ tay cầm SNES nguyên bản và tương thích với 8BitDo Mod Kit qua Bluetooth.
Người dùng có thể kết nối giày với màn hình để chơi các game kinh điển như Donkey Kong Country.
Bonzanini cho biết đây là cách tôn vinh văn hóa sneaker và lịch sử SNES.
AIR SNES chỉ là sản phẩm nghệ thuật độc bản, không bán ra thị trường, càng khiến dân mạng tò mò.
