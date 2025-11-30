Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đối giày chống nước phong cách máy chơi game Xbox từ chính chủ

Số hóa

Đối giày chống nước phong cách máy chơi game Xbox từ chính chủ

Xbox và Crocs đã hợp tác ra mắt bộ sưu tập giày Crocs phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ tay cầm điều khiển Xbox.

Tuệ Minh
Crocs vốn không còn xa lạ với việc hợp tác với các công ty trò chơi điện tử, khi đã cho ra mắt những đôi giày lấy cảm hứng từ Animal Crossing và Pokémon trong vài năm trở lại đây. Lần này, thương hiệu giày nổi tiếng này đã hợp tác với Xbox để tạo ra một mẫu giày clog lấy cảm hứng từ máy chơi game hàng đầu của Microsoft.
Crocs vốn không còn xa lạ với việc hợp tác với các công ty trò chơi điện tử, khi đã cho ra mắt những đôi giày lấy cảm hứng từ Animal Crossing và Pokémon trong vài năm trở lại đây. Lần này, thương hiệu giày nổi tiếng này đã hợp tác với Xbox để tạo ra một mẫu giày clog lấy cảm hứng từ máy chơi game hàng đầu của Microsoft.
Xbox và Crocs vừa hợp tác ra mắt một bộ sưu tập độc quyền với thiết kế kết hợp giữa tay cầm chơi game và giày Crocs, tái hiện biểu tượng tay cầm Xbox với các nút bấm và cần điều khiển cố định.
Xbox và Crocs vừa hợp tác ra mắt một bộ sưu tập độc quyền với thiết kế kết hợp giữa tay cầm chơi game và giày Crocs, tái hiện biểu tượng tay cầm Xbox với các nút bấm và cần điều khiển cố định.
Mặc dù sự hợp tác này được thực hiện trùng với kỷ niệm 20 năm ra mắt Xbox 360, nhưng đôi giày Croc Clok phiên bản đặc biệt này dường như được mô phỏng theo tay cầm Xbox One/Series X/S.
Mặc dù sự hợp tác này được thực hiện trùng với kỷ niệm 20 năm ra mắt Xbox 360, nhưng đôi giày Croc Clok phiên bản đặc biệt này dường như được mô phỏng theo tay cầm Xbox One/Series X/S.
Chiếc giày màu đen được trang trí bằng các nút bấm Xbox, phím điều hướng D-pad, nút Xbox màu trắng, và thậm chí cả các cặp cần analog. Bên trong giày có in tên thương hiệu Xbox với logo Xbox trang trí trên quai giày. Giày cũng đi kèm bộ bùa Jibbitz phiên bản giới hạn gồm năm món lấy cảm hứng từ các series như Halo, Fallout, Doom và Sea of ​​Thieves.
Chiếc giày màu đen được trang trí bằng các nút bấm Xbox, phím điều hướng D-pad, nút Xbox màu trắng, và thậm chí cả các cặp cần analog. Bên trong giày có in tên thương hiệu Xbox với logo Xbox trang trí trên quai giày. Giày cũng đi kèm bộ bùa Jibbitz phiên bản giới hạn gồm năm món lấy cảm hứng từ các series như Halo, Fallout, Doom và Sea of ​​Thieves.
Lập tức, vật dụng này trở thành đôi giày hoàn hảo cho những buổi chơi game cùng bạn bè trên ghế sofa hoặc thư giãn – đi kèm đế lót êm ái được trang trí với ký hiệu Player Left và Player Right, mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho những cuộc chơi của các game thủ.
Lập tức, vật dụng này trở thành đôi giày hoàn hảo cho những buổi chơi game cùng bạn bè trên ghế sofa hoặc thư giãn – đi kèm đế lót êm ái được trang trí với ký hiệu Player Left và Player Right, mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho những cuộc chơi của các game thủ.
Mỗi đôi Xbox Classic Clog đều có đầy đủ các nút điều khiển Xbox ở chân, bao gồm hai cần điều khiển tương tự, một nút D-Pad, bốn nút mặt trước, nút hướng dẫn Xbox, nút Menu và nút Xem và nút Chia sẻ.
Mỗi đôi Xbox Classic Clog đều có đầy đủ các nút điều khiển Xbox ở chân, bao gồm hai cần điều khiển tương tự, một nút D-Pad, bốn nút mặt trước, nút hướng dẫn Xbox, nút Menu và nút Xem và nút Chia sẻ.
Chúng cũng có logo Xbox trên dây đeo và chữ 'Xbox' ở đế cùng với Player Left và Player Right.
Chúng cũng có logo Xbox trên dây đeo và chữ 'Xbox' ở đế cùng với Player Left và Player Right.
Đây được xem là một thiết kế đánh mạnh vào sự hoài niệm của những “đứa trẻ thập niên 2000”, thời kỳ hoàng kim của Xbox 360.
Đây được xem là một thiết kế đánh mạnh vào sự hoài niệm của những “đứa trẻ thập niên 2000”, thời kỳ hoàng kim của Xbox 360.
Bộ sưu tập Xbox phiên bản giới hạn sẽ được bán trên trang web của Crocs bắt đầu từ hôm nay, bao gồm bộ 5 phụ kiện Xbox + Jibbitz với các nhân vật và biểu tượng nổi tiếng từ Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft và Sea of Thieves.
Bộ sưu tập Xbox phiên bản giới hạn sẽ được bán trên trang web của Crocs bắt đầu từ hôm nay, bao gồm bộ 5 phụ kiện Xbox + Jibbitz với các nhân vật và biểu tượng nổi tiếng từ Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft và Sea of Thieves.
Sản phẩm này chính thức được mở bán vào ngày với mức giá 80 USD tại thị trường Mỹ.
Sản phẩm này chính thức được mở bán vào ngày với mức giá 80 USD tại thị trường Mỹ.
Trên trang web chính thức của Crocs Việt Nam, đôi giày này được bán với giá niêm yết là 2.195.000 đồng.
Trên trang web chính thức của Crocs Việt Nam, đôi giày này được bán với giá niêm yết là 2.195.000 đồng.
Dù bạn chọn cách chơi nào hay kỳ nghỉ của bạn đưa bạn đến đâu, đôi dép lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox này sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi bước đường vui vẻ.
Dù bạn chọn cách chơi nào hay kỳ nghỉ của bạn đưa bạn đến đâu, đôi dép lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox này sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi bước đường vui vẻ.
Xbox hợp tác cùng Crocs ra mắt đôi giày đầy phong cách dành cho game thủ.
Tuệ Minh
Xbox News
Link bài gốc Copy link
https://news.xbox.com/en-us/2025/11/24/xbox-crocs-jibbitz/
#Hợp tác Xbox và Crocs #Giày lấy cảm hứng từ game #Thiết kế lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox #Bộ sưu tập giới hạn cho game thủ #Thời kỳ hoài niệm Xbox 360 #Phụ kiện game độc quyền

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT