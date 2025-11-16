Công ty Xây dựng Quý Lộc được chỉ định gói thầu 1,4 tỷ tại Cảng Đồng Nai

Ngày 05/11/2025, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã ký Quyết định số 1435/QĐ-CĐN-QLDA về việc chỉ định nhà thầu thi công gói thầu "Thi công sữa chữa gờ chắn xe, lan can và đường dẫn cầu nối 2 khu vực".

Đơn vị được chỉ định trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MSDN: 0313335533). Giá trị trúng thầu sau thuế là 1.429.982.900 đồng, thời gian thực hiện 30 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Nguồn MSC

"Chỉ định thầu" sau 2 ngày duyệt Kế hoạch

Gói thầu nêu trên thuộc Công trình: Cầu nối 2 khu vực, Dự án: Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 1. Nguồn vốn thực hiện được xác định là vốn khác (vốn doanh nghiệp và vốn vay).

Trước đó, vào ngày 03/11/2025, Công ty CP Cảng Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 1431/QĐ-CĐN-QLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho hạng mục này.

Theo KHLCNT, gói thầu "Thi công sữa chữa gờ chắn xe, lan can và đường dẫn cầu nối 2 khu vực" (gói thầu xây lắp) có giá gói thầu là 1.473.280.385 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được duyệt là chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Như vậy, chỉ 02 ngày sau khi KHLCNT được phê duyệt, Công ty CP Cảng Đồng Nai đã hoàn tất quy trình và ban hành quyết định chỉ định nhà thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc.

Đối chiếu giá gói thầu và giá trúng thầu, gói thầu này đạt được mức tiết kiệm là 43.297.485 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,94%.

Việc chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá trị 1,47 tỷ đồng là phù hợp với hạn mức mới. Theo quy định tại khoản 4, Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023), hình thức chỉ định thầu được áp dụng cho "gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng".

Mặc dù việc chỉ định thầu là đúng quy trình pháp lý, tuy nhiên, việc nhà thầu được lựa chọn lại là một cái tên "quen mặt" tại Cảng Đồng Nai đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế.

Nhà thầu "quen mặt" tại Cảng Đồng Nai

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MSDN: 0313335533) có địa chỉ trụ sở tại Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 7/2015, do ông Nghiêm Xuân Hoàn làm Tổng giám đốc.

Dữ liệu đấu thầu của Quý Lộc cho thấy một lịch sử hoạt động đáng chú ý. Tính đến tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 62 gói thầu, trong đó trúng 40 gói. Tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) đạt hơn 86,8 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là mối quan hệ mật thiết giữa Công ty Quý Lộc và Công ty CP Cảng Đồng Nai (chủ đầu tư gói thầu 1,429 tỷ đồng nêu trên).

Thống kê cho thấy, trong tổng số 40 gói thầu đã trúng trong lịch sử, có tới 26 gói (tức 65%) là do Công ty CP Cảng Đồng Nai mời thầu. Cụ thể, Công ty Quý Lộc đã tham dự 33 gói thầu tại Cảng Đồng Nai và trúng 26 gói (tỷ lệ trúng 78,8%). Tổng giá trị trúng thầu tại chủ đầu tư này là 34.126.344.055 đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại Cảng Đồng Nai (qua 26 gói) chỉ là 1,34% (tương ứng tỷ lệ giá trúng/giá dự toán là 98,66% ), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung của nhà thầu này là 2,83%.

Riêng trong năm 2025, ngoài gói thầu chỉ định thầu 1,429 tỷ đồng, Công ty Quý Lộc cũng được Cảng Đồng Nai công bố trúng "Gói thầu thi công cầu nối số 2" với giá 3.030.149.520 đồng.

Cạnh tranh trong đấu thầu: Góc nhìn pháp lý

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là hiếm gặp, tuy nhiên, khi tỷ lệ trúng thầu tập trung quá cao (26/33 gói), đặc biệt là có cả các gói chỉ định thầu, dư luận có quyền đặt câu hỏi về tính minh bạch và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và các luật sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 ) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã siết chặt nhiều quy định nhưng cũng mở ra cơ chế linh hoạt, như việc nâng hạn mức chỉ định thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Việc NĐ 214/2025/NĐ-CP nâng hạn mức chỉ định thầu cho gói xây lắp lên 2 tỷ đồng là nhằm giảm thủ tục hành chính cho các gói thầu nhỏ, cấp bách. Về pháp lý, việc Cảng Đồng Nai chỉ định thầu gói 1,47 tỷ đồng là không sai. Tuy nhiên, quy trình 'rút gọn' tại Điều 80 của Nghị định vẫn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải 'thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế'. Tính 'hiệu quả kinh tế' với mức tiết kiệm 2,94% là điều cần được chủ đầu tư làm rõ."

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích, mục tiêu cao nhất của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 8 Luật Đấu thầu). "Việc một nhà thầu trúng 26/33 gói tại một chủ đầu tư cho thấy mức độ cạnh tranh tại đây có thể đang bị hạn chế. Dù là đấu thầu rộng rãi hay chỉ định thầu, khi kết quả liên tục rơi vào một nhà thầu 'quen mặt' với tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra theo Điều 86 Luật Đấu thầu 2023 để đảm bảo nguồn vốn (dù là vốn doanh nghiệp) được sử dụng hiệu quả nhất."