Gói thầu tại Cảng Đồng Nai: Công ty Hoàn Thịnh bỏ giá thấp nhất có chiếm ưu thế?

Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (Bên mời thầu, Chủ đầu tư) đang tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công sửa chữa đệm tựa, cọc và hệ dầm, bản mặt cầu", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) mã PL2500245082. Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500437322, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.823.198.972 đồng, sử dụng nguồn vốn khác (vốn doanh nghiệp + vốn vay). Gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp, áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định và có thời gian thực hiện 60 ngày. KHLCNT cho gói thầu này được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, ông Trần Thanh Hải, ký phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-CĐN-QLDA ngày 30/9/2025.

"So kè" giá thầu: Chênh lệch gần 60 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu được công bố lúc 09:37 ngày 17/10/2025, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàn Thịnh (Mã định danh: vn3502365874 ): Nộp E-HSDT với giá 2.548.132.210,428 đồng, đề xuất giảm giá 1,5%. Giá dự thầu sau giảm giá là 2.509.910.227,2716 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 313,2 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 11,09%.

Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (Mã định danh: vn0313335533): Nộp E-HSDT với giá 2.568.686.868 đồng, không đề xuất giảm giá (0%). Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 254,5 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,9%.

Như vậy, xét về giá chào thầu sau giảm giá, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàn Thịnh đang có mức giá thấp hơn đối thủ là Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc khoảng 58,7 triệu đồng.

Với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sau khi mở thầu, nhà thầu sẽ được đánh giá đồng thời về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu sẽ được so sánh về giá để xếp hạng. Theo quy định tại Điều 61 Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có việc đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu (đối với phương pháp giá thấp nhất) là thấp nhất.

Mặc dù giá là yếu tố quan trọng, nhưng năng lực và lịch sử quan hệ của hai nhà thầu này với Chủ đầu tư cũng là những dữ liệu đáng chú ý.

Năng lực nhà thầu tham dự ra sao?

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy sự chênh lệch đáng kể về quy mô và kinh nghiệm giữa hai doanh nghiệp tham gia gói thầu này.

Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MST: 0313335533), do ông Nghiêm Xuân Hoàn làm Tổng giám đốc, có địa chỉ tại Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dạn, đã tham gia 62 gói thầu, trúng 40 gói, trượt 19 gói và 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này là 86.887.109.113 đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi. Đáng chú ý, nhà thầu này đã trúng gói "Thi công sửa chữa gờ chắn xe, lan can và đường dẫn cầu nối 2 khu vực" và gói "Thi công cầu nối số 2", cả hai đều do Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai mời thầu. Tuy nhiên, công ty cũng đã trượt gói "Thi công sửa chữa bến B2", cũng tại Cảng Đồng Nai.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàn Thịnh (MST: 3502365874 ), do ông Phạm Xuân Thịnh làm Giám đốc , có địa chỉ tại Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu. (Theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, Phường Thắng Nhì đã được sáp nhập để thành lập phường mới có tên gọi là phường Vũng Tàu ). So với đối thủ, Công ty Hoàn Thịnh có quy mô khiêm tốn hơn. Dữ liệu ghi nhận công ty đã tham gia 7 gói thầu, trúng 2 gói, trượt 4 gói và 1 gói (gói thầu đang xét) chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (vai trò độc lập) là 6.601.569.457 đồng.

Trong năm 2025, Công ty Hoàn Thịnh đã trúng gói "Thi công sửa chữa bến B2" (giá trúng 3.137.315.373 đồng ) và trượt gói "Thi công cầu nối số 2", cả hai đều do Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai mời thầu.

Lịch sử đối đầu và quan hệ với chủ đầu tư

Điểm đáng chú ý nhất là lịch sử quan hệ của hai nhà thầu này với chính Chủ đầu tư, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Dữ liệu cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc có thể xem là một nhà thầu "quen mặt" tại Cảng Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia 33 gói thầu do Cảng Đồng Nai mời thầu. Trong số 31 gói đã có kết quả, Công ty Quý Lộc đã trúng 26 gói và chỉ trượt 5 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 83,8%.

Ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàn Thịnh mới chỉ tham gia 3 gói thầu tại Cảng Đồng Nai. Kết quả đối với 2 gói đã có phán quyết là thắng 1 và trượt 1 (tỷ lệ 50%).

Sự đối đầu trực tiếp giữa hai nhà thầu tại Cảng Đồng Nai cũng cho thấy kết quả cân bằng:

1. Tại gói "Thi công sửa chữa bến B2" (mở thầu tháng 5/2025), Công ty Hoàn Thịnh đã vượt qua Công ty Quý Lộc để trúng thầu.

2. Tại gói "Thi công cầu nối số 2" (mở thầu tháng 6/2025), Công ty Quý Lộc đã thắng, trong khi Công ty Hoàn Thịnh trượt thầu.

Gói thầu "Thi công sửa chữa đệm tựa..." (IB2500437322) là lần đối đầu thứ ba giữa hai doanh nghiệp này tại Cảng Đồng Nai. Hiện tại, Công ty Hoàn Thịnh đang có lợi thế về giá chào thấp nhất, trong khi Công ty Quý Lộc có ưu thế về lịch sử quan hệ và tỷ lệ trúng thầu vượt trội tại bên mời thầu này.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là yêu cầu cốt lõi

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã liên tục nhấn mạnh 5 mục tiêu trụ cột của hoạt động đấu thầu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích: "Mục tiêu hiệu quả kinh tế là vô cùng quan trọng. Đối với gói thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, sau khi nhà thầu được xác định là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, giá dự thầu (hoặc giá đánh giá) là yếu tố then chốt để xét duyệt trúng thầu. Nhà thầu có giá chào thấp nhất, sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, sẽ có lợi thế lớn. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu (Điều 61) cũng quy định rõ, nhà thầu phải đáp ứng toàn diện các yêu cầu, chứ không chỉ đơn thuần là giá rẻ nhất. Chủ đầu tư phải đánh giá tổng thể để đảm bảo nhà thầu có đủ khả năng thực thi hợp đồng với chất lượng yêu cầu".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh đến "tính minh bạch" và "trách nhiệm giải trình" của Chủ đầu tư. "Luật Đấu thầu (Điều 78) quy định rất rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Quyết định này phải dựa trên báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia và báo cáo thẩm định (nếu có). Gần đây, Thông tư 79/2025/TT-BTC còn quy định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin, phát hành và làm rõ hồ sơ mời thầu thuộc về Chủ đầu tư, càng làm tăng tính chịu trách nhiệm trực tiếp của đơn vị này. Dư luận và các nhà thầu có quyền mong đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí đã được công bố trong hồ sơ mời thầu", Luật sư Vũ cho biết.

Gói thầu 2,8 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đang trong giai đoạn xét thầu. Kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đánh giá khách quan, minh bạch của Chủ đầu tư, dựa trên các quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.