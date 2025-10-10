Chân dung Công ty Thiên Quốc An và gói thầu hơn 9 tỷ tại Cảng Đồng Nai [Kỳ 1]

Mới thành lập hơn 2 năm, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp. Gần đây nhất, doanh nghiệp này vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 9,2 tỷ đồng tại Cảng Đồng Nai trong một cuộc đấu chỉ có hai nhà thầu tham gia.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/10/2025, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, đã ký quyết định số 1293/QĐ-CĐN-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công mặt bãi CPĐD - Công trình: Bãi số 9". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An (sau đây gọi là Công ty Thiên Quốc An), với giá trúng thầu là 9.227.499.855 đồng.

Được biết, gói thầu này thuộc dự án "Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2B (Mở rộng hệ thống kho bãi)", sử dụng vốn doanh nghiệp. Giá gói thầu được duyệt là 9.944.527.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu của Công ty Thiên Quốc An thấp hơn giá gói thầu khoảng 717 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,21%.

Cuộc đấu chỉ có hai "đối thủ"

Theo biên bản mở thầu được công bố, gói thầu nêu trên (mã TBMT: IB2500340753) được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Thiên Quốc An và Công ty TNHH XD Thủy Lợi Long An.

Trong báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 22/09/2025, cả hai nhà thầu đều được đánh giá "đạt" ở các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Về tài chính, Công ty Thiên Quốc An chào giá 9.227.499.854,6 đồng, trong khi Công ty TNHH XD Thủy Lợi Long An chào giá 9.838.726.007,093 đồng. Với giá chào thấp hơn, Công ty Thiên Quốc An được xếp hạng thứ nhất và sau đó được phê duyệt trúng thầu.

Việc một gói thầu xây lắp có giá trị gần 10 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút hai nhà thầu tham gia đặt ra một số câu hỏi về tính cạnh tranh và hấp dẫn của gói thầu.

Chân dung nhà thầu "tân binh"

Theo tìm hiểu, Công ty Thiên Quốc An là một cái tên còn khá mới trên thị trường xây lắp. Doanh nghiệp có mã số thuế 3702501002, đăng ký trụ sở tại Số 36/8/5, Đường Nguyễn An Ninh, Khu Phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TP.Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Vương Đức Thiên, giữ chức vụ Chủ tịch công ty.

Dù chỉ mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2023, Công ty Thiên Quốc An đã cho thấy sự "bứt tốc" đáng kinh ngạc. Dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 22 gói thầu, trúng 11 gói, đạt tỷ lệ trúng 50%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đã lên đến hơn 128 tỷ đồng.

Sự vươn lên nhanh chóng của một "tân binh" trong một lĩnh vực đầy cạnh tranh như xây lắp và đầu tư công là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy tiềm năng của các doanh nghiệp trẻ. Tuy nhiên, hành trình trúng thầu của Thiên Quốc An, đặc biệt trong năm 2025, cũng bộc lộ một số đặc điểm đáng chú ý, cần được phân tích sâu hơn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" của Công ty Thiên Quốc An: Tỷ lệ trúng thầu 100% ở đâu?