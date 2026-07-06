Công ty Xây dựng Nam Thuận Thành trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ đồng ở xã Bàu Hàm

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Bàu Hàm (TP Đồng Nai) - Ngô Văn Đức đã ký Quyết định số 79/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 (xây lắp): Thi công đường giao thông và tín hiệu giao thông. Gói thầu này thuộc dự án Đường Thanh Bình đến Lô 42 (đoạn 1), một công trình hạ tầng giao thông cấp cơ sở được đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới liên kết vùng tại địa phương.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp tại gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng

Gói thầu số 07 được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 120 ngày. Giá gói thầu được duyệt theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 66/QĐ-VP ngày 11/6/2026 là 6.314.178.432 đồng.

Kết thúc biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09:26 ngày 26/06/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành. Doanh nghiệp này đưa ra giá dự thầu ban đầu là 6.259.768.837 đồng, đi kèm thư giảm giá với tỷ lệ 0,4%. Sau khi áp dụng giảm giá, Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành được phê duyệt trúng thầu với giá 6.234.729.761,652 đồng.

Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu chính thức, giá trị tiết kiệm ngân sách cho công quỹ đạt khoảng 79.448.670 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,26%.

Quá trình chấm thầu được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh và đơn vị thẩm định là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang.

Quyết định số 79/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Chân dung nhà thầu sở hữu chuỗi thành tích trúng thầu tuyệt đối

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành được thành lập ngày 11/08/2015, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 5, Khu phố 3, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên hệ thống cho thấy doanh nghiệp này có mối liên hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư trên địa bàn địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng thầu toàn bộ 19 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của doanh nghiệp đạt khoảng 78.740.575.612 đồng, trong đó có khoảng 34.979.133.955 đồng thực hiện với tư cách nhà thầu độc lập.

Đáng chú ý, có tới 18 trên tổng số 19 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia đóng trên địa bàn TP Đồng Nai.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, hành lang pháp lý hiện hành tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống chấp nhận mở thầu và chấm thầu bình thường khi chỉ có một nhà thầu tham dự. Quy trình này hoàn toàn hợp pháp nếu các bước đăng tải thông báo mời thầu tuân thủ đúng thời gian và quy định công khai trên hệ thống.

Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế đầu tư công, việc các gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi liên tục rơi vào trạng thái "độc diễn" cần được các cơ quan quản lý phân tích kỹ lưỡng. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ sẽ vô hiệu hóa tính cạnh tranh trực tiếp về giá và công nghệ, vốn là giá trị cốt lõi của hình thức đấu thầu qua mạng. Khi tính cạnh tranh ở mức tối thiểu, chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc thương thảo để đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao cho ngân sách nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đang siết chặt kỷ cương, yêu cầu tối ưu hóa triệt để nguồn vốn công, hạn chế tối đa các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới mức tối ưu.