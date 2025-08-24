Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Trường Thắng đấu thầu tại Đắk Nông: Bài toán hiệu quả khi vốn ngân sách 'tiết kiệm' 0 đồng

Hàng loạt gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng tại huyện Đắk Mil được trao cho nhà thầu quen mặt với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, thậm chí bằng 0. Hiệu quả kinh tế, một trụ cột của Luật Đấu thầu, đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Hải Đăng

Ở kỳ trước, bài viết đã chỉ ra tỷ lệ trúng thầu cao bất thường của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng tại Đắk Nông. Đi sâu phân tích khía cạnh tài chính, một thực tế đáng báo động hơn được hé lộ: hiệu quả kinh tế của các gói thầu này là cực kỳ thấp, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thường xuyên ở mức dưới 1%, thậm chí bằng 0.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, một trong bốn mục tiêu trọng yếu của công tác đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Điều này có nghĩa là, thông qua một quy trình cạnh tranh, công bằng và minh bạch, chủ đầu tư sẽ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu với mức giá hợp lý nhất, tiết kiệm tối đa cho ngân sách.

Khi con số tiết kiệm chỉ mang tính "tượng trưng"

Tuy nhiên, dữ liệu phân tích từ hoạt động đấu thầu của Công ty Trường Thắng cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Theo thống kê, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 99,56%. Điều này đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ 0,44%.

Con số này được thể hiện rõ qua hàng loạt gói thầu cụ thể:

- Gói thầu "Sửa chữa trụ sở trung tâm y tế dự phòng (cũ)": Chủ đầu tư là BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil. Công ty Trường Thắng trúng thầu với giá 990.474.000 đồng, theo Quyết định số 141/QĐ-BQL ngày 30/10/2024 do ông Trần Quang Vui, Giám đốc Ban QLDA ký. Giá trúng thầu này bằng đúng giá trị được nêu trong quyết định chỉ định thầu.

- Gói thầu "Đường ĐH 21 từ QL14 vào làng Giao (Lần 2)": Gói thầu có giá 13.055.560.000 đồng. Công ty Trường Thắng trúng với giá 13.021.844.372 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,26%. Đáng chú ý, hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Quang Minh và Công ty TNHH Xây dựng số 6 Kontum đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 31a/BC-E-HSDT ngày 07/06/2025.

- Gói thầu "Nâng cấp đường GT từ QL14C đi nhà ngục": Gói thầu có giá 11.900.230.000 đồng. Công ty Trường Thắng trúng thầu với giá 11.780.421.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1,01%. Ba nhà thầu còn lại, bao gồm Liên danh Vinh Nguyên - Phúc Hải, Liên danh Phú Sơn - Triệu Sơn - Phong Vân và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Đắk Lắk, đều bị loại ở các vòng đánh giá năng lực hoặc kỹ thuật.

- Gói thầu "Nâng cấp đường GT từ TL 683 đi thôn Đắk Xô": Gói thầu có giá 3.347.618.000 đồng. Công ty Trường Thắng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng với giá 3.339.679.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chỉ 0,24%.

screen-shot-2025-08-24-at-084139.png

Góc nhìn chuyên gia: Đâu là nguyên nhân?

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Phạm Giang cho biết: "Tỷ lệ tiết kiệm không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá sự thành công của một gói thầu, nhưng khi nó lặp lại ở mức quá thấp một cách có hệ thống thì đó là một chỉ dấu rất đáng quan tâm. Về lý thuyết, có hai nguyên nhân chính: hoặc là chất lượng lập dự toán, xác định giá gói thầu của chủ đầu tư và tư vấn đã quá 'chuẩn', sát với mọi chi phí của nhà thầu; hoặc là mức độ cạnh tranh của gói thầu không thực chất, không tạo ra đủ áp lực để các nhà thầu phải chào giá thấp hơn để trúng thầu".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh nguyên tắc 'hiệu quả kinh tế'. Mặc dù pháp luật không quy định một tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu bắt buộc, nhưng tinh thần của luật là phải tối đa hóa lợi ích cho nhà nước. Nếu một gói thầu được tổ chức công khai, minh bạch nhưng kết quả chỉ mang lại mức tiết kiệm tượng trưng, các chủ đầu tư cần xem xét lại toàn bộ quy trình, từ khâu lập dự toán, thẩm định giá cho đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu".

Việc chi tiêu mỗi đồng vốn đều phải được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ và yêu cầu cao nhất về hiệu quả. Khi các dự án hàng chục tỷ đồng chỉ tiết kiệm được vài chục triệu đồng, câu hỏi về việc tối ưu hóa nguồn lực công là hoàn toàn xác đáng.

Vậy, tại sao mức độ cạnh tranh trong các gói thầu này lại thấp đến vậy? Vì sao các đối thủ dường như luôn "yếu thế" hoặc sớm bị loại?

Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 3: Giải mã 'hệ sinh thái' đấu thầu: Vì sao các đối thủ liên tục 'ngã ngựa'?

#đấu thầu tại Đắk Nông #hiệu quả kinh tế trong đấu thầu #tỷ lệ tiết kiệm ngân sách #giá trúng thầu gần giá dự toán #cạnh tranh trong đấu thầu #quy định luật đấu thầu 2023

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu tại Đắk Nông: Chân dung nhà thầu Trường Thắng có tỷ lệ trúng thầu gần 90%

Trúng 38 trong tổng số 43 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị lên tới hơn 191 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng đang nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cũ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng (MSDN: 6400073109) đã liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng). Đáng chú ý, dữ liệu tổng hợp cho thấy một tỷ lệ trúng thầu cao bất thường, đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh thực chất trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

Những con số "biết nói"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại BV Phạm Ngọc Thạch: Dự toán 4,66 tỷ, giá trúng thầu chỉ hơn 3 tỷ

Kết quả đấu thầu cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt khi các nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi liệu giá trúng thầu quá thấp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được cung cấp hay không?

Ngày 18/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TS.BS. Nguyễn Hữu Lân, đã ký Quyết định số 600/QĐ-PNT để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn năm 2024". Quyết định này được đưa ra sau khi Tổ chuyên gia có báo cáo đánh giá E-HSDT vào ngày 11/6/2025.

Theo Quyết định số 124/QĐ-PNT ngày 13/2/2025 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 4.666.865.076 VNĐ. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu cuối cùng cho thấy tổng giá trúng thầu chỉ là 3.015.080.052 VNĐ, thấp hơn dự toán ban đầu tới hơn 1,6 tỷ đồng, tương đương mức giảm giá 35%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu ở nguyên tỉnh Bình Phước (Đồng Nai): Đối thủ của Thành Chương bị loại vì lý do sơ đẳng

Tại nhiều gói thầu Công ty Thành Chương tham gia, đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại vì lỗi sơ đẳng đến khó tin, hoặc chỉ có duy nhất nhà thầu này tham dự. Đáng chú ý là sự xuất hiện lặp lại của một đơn vị tư vấn.

Trong Kỳ 1, Báo điện tử Tri thức & Cuộc sống đã phản ánh thực trạng Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương (MST: 3801301734) liên tiếp trúng các gói thầu tại địa bàn nguyên tỉnh Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai) với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp. Đi sâu vào hồ sơ các gói thầu này, phát hiện một mẫu số chung đáng chú ý: sự thiếu vắng tính cạnh tranh một cách bất thường.

Các cuộc thầu dường như chỉ có sự tham gia thực chất của Công ty Thành Chương, hoặc nếu có đối thủ, họ cũng bị loại vì những lý do rất cơ bản, đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp và mục đích thực sự khi tham gia đấu thầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tam Đảo năm 2025: Vì sao trượt 17 gói thầu?

Công ty Tam Đảo năm 2025: Vì sao trượt 17 gói thầu?

Năm 2025, Công ty Tam Đảo tham gia 28 gói thầu nhưng bức tranh thành công không đồng đều. Dù thắng lớn tại Tây Ninh, doanh nghiệp này lại gần như "trắng tay" tại thị trường TP.HCM, bộc lộ những điểm yếu đáng chú ý.