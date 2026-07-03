Công ty Trung Kiên liên tiếp trúng thầu với mức giảm giá hơn 30%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Trung Kiên (trụ sở tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp hạ tầng chiếu sáng khi liên tiếp bỏ giá trúng thầu thấp hơn hàng tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu.
Giảm giá “chạm trần” và bài toán chất lượng?
Hồ sơ năng lực và lịch sử tham gia đấu thầu được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Trung Kiên (Mã số doanh nghiệp 3400691597, địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 424 Thống Nhất, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, do ông Dương Văn Tuân đại diện pháp luật) đang thể hiện một năng lực tham gia đấu thầu vô cùng ấn tượng. Dù quy mô đăng ký là doanh nghiệp nhỏ, dữ liệu trích xuất từ hệ thống ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 52 gói thầu (có tới 42 gói diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng), trong đó trúng tới 34 gói, trượt 17 gói thầu.
Gần đây nhất,
Như vậy, Liên danh CS Nha Bích đã thực hiện mức giảm giá tới khoảng 37,3%
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này có bước giá giảm "sốc" đến vậy. Trước đó, ngày 28/5/2026, Ban Quản lý công trình công cộng khu vực Hàm Tân (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức mở thầu Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ. Gói thầu này có giá dự toán khoảng 2,57 tỷ đồng. Trong số sáu nhà thầu tham gia, Công ty TNHH Trung Kiên đã gây chú ý khi bỏ giá dự thầu khoảng 1,79 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giảm giá lên tới 30,95%.
Bên cạnh đấu thầu rộng rãi, ngày 25/5/2026, Công ty TNHH Trung Kiên cũng được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) giao Gói thầu số 05 (Xây lắp toàn bộ công trình và đảm bảo an toàn giao thông) với giá trị khoảng 976 triệu đồng thông qua hình thức chỉ định thầu. Dù việc áp dụng hình thức này nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhưng việc doanh nghiệp này trúng liên tiếp các gói thầu với tỷ lệ giảm giá cao đang khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực tế.
Tuy nhiên, khi đặt trong tổng thể các gói thầu Công ty TNHH Trung Kiên đã tham gia, có thể thấy doanh nghiệp đang có mức độ hiện diện khá dày tại địa bàn "sân nhà", cả ở hình thức đấu thầu rộng rãi lẫn chỉ định thầu.
Chuyên gia và Luật sư nói gì?
Đánh giá hiện tượng này dưới góc nhìn chuyên môn về đầu tư công, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích: Trong đấu thầu, việc nhà thầu nỗ lực giảm giá để tiết kiệm cho ngân sách (thông thường ở mức từ 3% đến 6%) là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, khi một gói thầu xây lắp vật tư thiết bị lại có thể chẻ giá xuống mức giảm từ 31% đến 38%, bài toán quản trị rủi ro cần được các Chủ đầu tư kích hoạt ngay lập tức.
Sự chênh lệch khổng lồ giữa dự toán và giá trúng thầu tạo ra hai kịch bản cần làm rõ. Thứ nhất, công tác khảo sát, lập và thẩm định dự toán của các đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư tại các dự án này có thực sự bám sát giá thị trường, hay đang vô tình thiết lập những "mức trần" quá cao, tạo dư địa giảm ảo? Thứ hai, nếu dự toán đã được lập chuẩn xác, thì việc nhà thầu chấp nhận thi công với ngân sách chỉ bằng khoảng 60% dự toán sẽ lấy cơ sở tài chính nào để đảm bảo chất lượng vật tư không bị "rút ruột", thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật?
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế nhằm tăng tính cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
KIỂM TRA, THANH TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Để duy trì kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã thiết lập cơ chế giám sát đa tầng tại Điều 86. Hoạt động này bao gồm thanh tra của các cơ quan chức năng, kiểm tra của người có thẩm quyền và giám sát của cộng đồng. Thanh tra hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, tập trung vào việc tuân thủ quy trình, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của các gói thầu.
Kiểm tra hoạt động đấu thầu được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất đối với tất cả các bước, từ lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đến quản lý thực hiện hợp đồng. Một công cụ quan trọng trong công tác giám sát là việc theo dõi kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Theo Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai tiến độ, chất lượng hàng hóa, công trình và các vi phạm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu này sẽ trở thành căn cứ để đánh giá uy tín của nhà thầu trong các gói thầu tương lai.
Trong bối cảnh năm 2026, cơ chế giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu thuộc Bộ, ngành và địa phương được đẩy mạnh. Người dân và các cơ quan báo chí có quyền tiếp cận các thông tin được đăng tải công khai trên hệ thống mạng để thực hiện quyền giám sát xã hội. Đặc biệt, nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm như thông thầu, gian lận hoặc tiết lộ tài liệu mật, người có thẩm quyền có quyền đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu để khắc phục kịp thời vi phạm.