Sống Khỏe

Công ty TNHH Strong Medical Center và loạt cơ sở bị xử phạt vi phạm về y tế

Công ty TNHH Strong Medical Center bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Bình Nguyên

Ngày 21/10, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt hàng loạt cơ sở và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Công ty TNHH Strong Medical Center (72D Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP HCM) bị phạt số tiền 90 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài phạt tiền, cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Công ty TNHH Strong Medical Center (72D Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa) bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng. Ảnh SKĐS

Bệnh viện Quốc tế Grand World (địa chỉ số 1039 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP HCM) bị phạt số tiền 12 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Các hành vi vi phạm gồm: Lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hộ kinh doanh Vật lý trị liệu Niềm Tin (67 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung) bị phạt 45 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng vì hành vi vi phạm hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Bác sĩ Lê Văn Điền (139 Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa) bị phạt 40 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng do hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Ngoài ra, một số cá nhân như ông Trần Thiên Định (207+207/1A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) cũng bị phạt 25 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng do sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành.

Bà Nguyễn Thị Nga (80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn) bị phạt 9,5 triệu đồng, tước chứng chỉ 2 tháng vì chỉ định dịch vụ vì vụ lợi và ghi hồ sơ bệnh án không đầy đủ.

Ông Trần Minh Vương (533 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa) bị phạt 35 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 23 tháng do khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn.

Hộ kinh doanh Đào Bùi Quý Quyền (242 Nguyễn Chí Thanh, phường Vườn Lài) bị phạt 4 triệu đồng vì biển hiệu sai quy định và sổ khám bệnh không đầy đủ. Ông Đào Bùi Thanh Quý thuộc hộ kinh doanh bị phạt thêm 32,5 triệu đồng vì hành nghề dược khi chưa có chứng chỉ và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy và cá nhân thuộc công ty bị phạt vì khám chữa bệnh &quot;chui&quot;./ Ảnh CAND
Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy và cá nhân thuộc công ty bị phạt vì khám chữa bệnh "chui"./ Ảnh CAND

Trong đợt kiểm tra, Sở Y tế TPHCM cũng xử phạt Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy (290 Dương Thị Mười, phường Tân Thới Hiệp) 4 triệu đồng do biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Võ Ngọc Tịnh Như thuộc Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy cũng bị phạt 80,5 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, đồng thời bị đình chỉ hoạt động 18 tháng vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ và hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo, người dân cần lựa chọn các cơ sở y tế có giấy phép hoạt động và đội ngũ y, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để đảm bảo an toàn sức khỏe. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn.

