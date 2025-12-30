Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị thu hồi, Dược Anh Minh sẽ bị xử phạt sao?

Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị thu hồi vì vi phạm quy định, các công ty Dược Anh Minh, La Terre France có thể đối mặt mức phạt thế nào?

Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400ml) mới đây bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400ml) bị thu hồi trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, NSX 4-11-24, HSD 3-11-27.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (13 đường 12B, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh). Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France (8A ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France đối với sản phẩm Amibebe Pro bị thu hồi, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trước thông tin Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400ml) do chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, vấn đề trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp liên quan cần được nhìn nhận rõ dưới góc độ quy định hiện hành của pháp luật.

Sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro. Ảnh minh họa/nguồn Gia Lai Online

Việc sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France, đơn vị trực tiếp sản xuất sản phẩm, hành vi sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố thuộc trường hợp bị xử phạt theo điểm b khoản 1 Điều 70 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Theo quy định này, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, do chủ thể vi phạm là tổ chức nên căn cứ Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP mức phạt tiền sẽ bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân tương ứng từ 60 - 80 triệu đồng. Bên cạnh hình phạt tiền, doanh nghiệp còn buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đồng thời buộc nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro – chai 400 ml bị thu hồi do không bảo đảm đúng thành phần đã công bố theo quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm/ Ảnh thuongtruong.com.vn

Đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Amibebe Pro ra thị trường, việc kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cá nhân vi phạm bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng. Trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt áp dụng theo Điều 5 Nghị định này là từ 60 - 80 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm và buộc nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Không chỉ dừng lại ở chế tài xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ Điều 45 Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố là trường hợp bị đình chỉ lưu hành và thu hồi. Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch của hồ sơ công bố, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng trẻ em – nhóm người sử dụng dễ bị tổn thương.

Như vậy, đối với lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị thu hồi, cả đơn vị sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đều phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với vai trò của mình. Việc xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm sai với hồ sơ công bố không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và kỷ cương trong lĩnh vực quản lý mỹ phẩm.