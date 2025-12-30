Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu bệnh nhân hôn mê sâu do tổn thương não cực kỳ nghiêm trọng

Mặc dù hy vọng sống sót rất mong manh, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chỉ trong vòng 15 phút có kết quả chụp CT, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa cứu sống ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Người bệnh chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao.

Trước đó, sáng 11/11/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H (42 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Ninh), được đưa vào viện sau tai nạn trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, bao gồm: chấn thương sọ não nặng hôn mê sâu, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín với gãy nhiều xương sườn, tràn máu khoang màng phổi, kèm tổn thương gan và thận.

Trước phẫu thuật, người bệnh hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn tối đa, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng – dấu hiệu cho thấy tổn thương não cực kỳ nghiêm trọng, tiên lượng rất xấu.

chan-thuong-so-nao-nang.jpg
Bệnh nhân nguy kịch hồi phục là một kỳ tích - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, BS.CKII Hoàng Chí Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng BS.CKII Mạc Hoàng Dương – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh đã trực tiếp thăm khám, hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ, lấy máu tụ, cầm máu và giải tỏa chèn ép não.

Mặc dù hy vọng sống sót rất mong manh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, toàn bộ ê-kíp y tế Khoa Cấp cứu, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Thần kinh đã khẩn trương phối hợp triển khai phẫu thuật. Chỉ trong vòng 15 phút kể từ khi có kết quả chụp CT, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, ThS.BS Nguyễn Văn Khoa, khoa Ngoại thần kinh cùng ê-kíp ghi nhận khối máu tụ lớn chèn ép nhu mô não, tổn thương dập não phức tạp, kèm chảy máu từ nhiều nguồn.

Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ trong điều kiện hết sức căng thẳng. Nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, kíp phẫu thuật đã kiểm soát được nguồn chảy máu và giải phóng chèn ép não, giành lại sự sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được an thần, thở máy và theo dõi chặt chẽ. Những dấu hiệu hồi phục tích cực sớm xuất hiện khi đồng tử hai bên co lại, có phản xạ ánh sáng.

Sau 24 ngày hồi sức tích cực tại bệnh viện tuyến trung ương, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, trí nhớ và nhận thức bình thường, chỉ còn yếu nhẹ tay phải, đang tập đi lại và có thể tự sinh hoạt cá nhân.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp chấn thương sọ não nặng kèm giãn đồng tử hai bên, nguy cơ tử vong thường rất cao.

Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho vai trò quyết định của chẩn đoán nhanh, can thiệp kịp thời trong “thời gian vàng” và tầm quan trọng của phục hồi chức năng sau chấn thương sọ não.

#chấn thương sọ não #cứu sống #phẫu thuật cấp cứu #Bệnh viện Bắc Ninh #hồi sức tích cực #đồng tử giãn

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngã xe đạp tưởng nhẹ, không ngờ trẻ 11 tuổi tụ máu màng cứng nguy kịch

Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu tối khẩn cấp, lấy máu tụ ngoài màng cứng, giải phóng chèn nhu mô não, gây hôn mê, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trẻ hôn mê vì chủ quan ngã nhẹ

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp nhận một trường hợp chấn thương sọ não nguy hiểm ở bệnh nhi Đoàn Nguyên Tú (sinh năm 2014, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nữ sinh 15 tuổi bị chấn thương sọ não do tà áo dài cuốn vào bánh xe điện

Trên đường đến trường, nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bị bánh xe đạp điện cuốn tà áo dài khiến em ngã mạnh xuống mặt đường và chấn thương sọ não.

Trên đường đến trường, nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã đập đầu xuống đường khi tà áo dài bị cuốn vào bánh sau xe đạp điện. Ngay sau tại nạn, nữ sinh xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn nên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và ghi nhận người bệnh yếu nửa người bên phải, điểm tri giác theo thang Glasgow là 9-10/15. Chụp MSCT sọ não cho thấy một khối máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu não trái lan xuống cực thái dương trái, kèm theo nứt xương sọ vùng thái dương trái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới