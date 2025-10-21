Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T bị xử phạt 113 triệu đồng

Mắc loạt sai phạm, Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 113 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-XPHC ngày 20/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T.

Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ), thành phố Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Nhà D5, KĐT Padora, 53 Triều Khúc, quận Thanh Xuân (cũ), thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Jung Jae Hoon, quốc tịch Hàn Quốc, giữ chức Giám đốc.

Cơ quan chức năng xác định HyunJin C&T đã có ba hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm gồm:

Hành vi 1: Kinh doanh sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional (số tiếp nhận phiếu công bố 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hành vi 2: Kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional nêu trên có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. vi phạm các quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

Hành vi 3: Quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Désembre Oxyjet Elixir Treatment trên website của công ty vượt quá công dụng được cấp phép, sai với nội dung trong phiếu công bố sản phẩm.

Sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional/Ảnh nguoiduatin.vn

Theo Cục Quản lý Dược, với hành vi kinh doanh sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố bị xử phạt theo điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP với số tiền là 70 triệu đồng.

Hành vi ghi nhãn sai bản chất sản phẩm bị xử phạt theo điểm e khoản 3 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP với số tiền 8 triệu đồng (do có tình tiết tăng nặng vì hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm.

Còn hành vi quảng cáo sai công dụng bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 51 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP với số tiền là 35 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T là 113 triệu đồng.



Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T. Ảnh chụp màn hình

Ngoài phạt tiền, Công ty HyunJin C&T còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional, đồng thời thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm theo Quyết định số 329/QĐ-QLD ban hành ngày 30/6/2025.

Buộc thu hồi hàng hóa và buộc loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional; Buộc nộp lại số tiền 16.164.000 đồng tương ứng với giá trị sản phẩm đã bán ra. Đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, công ty phải cải chính thông tin trên website chính thức.

Sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional với công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt/Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho ông Jung Jae Hoon, Giám đốc Công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành trong thời hạn quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.