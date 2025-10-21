Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T bị xử phạt 113 triệu đồng

Mắc loạt sai phạm, Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 113 triệu đồng.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-XPHC ngày 20/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T.

Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ), thành phố Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Nhà D5, KĐT Padora, 53 Triều Khúc, quận Thanh Xuân (cũ), thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Jung Jae Hoon, quốc tịch Hàn Quốc, giữ chức Giám đốc.

Cơ quan chức năng xác định HyunJin C&T đã có ba hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm gồm:

Hành vi 1: Kinh doanh sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional (số tiếp nhận phiếu công bố 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hành vi 2: Kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional nêu trên có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. vi phạm các quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

Hành vi 3: Quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Désembre Oxyjet Elixir Treatment trên website của công ty vượt quá công dụng được cấp phép, sai với nội dung trong phiếu công bố sản phẩm.

Sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional/Ảnh nguoiduatin.vn

Theo Cục Quản lý Dược, với hành vi kinh doanh sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố bị xử phạt theo điểm c khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP với số tiền là 70 triệu đồng.

Hành vi ghi nhãn sai bản chất sản phẩm bị xử phạt theo điểm e khoản 3 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP với số tiền 8 triệu đồng (do có tình tiết tăng nặng vì hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm.

Còn hành vi quảng cáo sai công dụng bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 51 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP với số tiền là 35 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T là 113 triệu đồng.

1-7142.jpg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T. Ảnh chụp màn hình

Ngoài phạt tiền, Công ty HyunJin C&T còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional, đồng thời thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm theo Quyết định số 329/QĐ-QLD ban hành ngày 30/6/2025.

Buộc thu hồi hàng hóa và buộc loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional; Buộc nộp lại số tiền 16.164.000 đồng tương ứng với giá trị sản phẩm đã bán ra. Đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, công ty phải cải chính thông tin trên website chính thức.

Sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional với công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt/Ảnh thuonghieucongluan.com.vn
Sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional với công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt/Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho ông Jung Jae Hoon, Giám đốc Công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành trong thời hạn quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 30/6/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 329/QĐQLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional.

Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

#Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T #bị xử phạt 113 triệu đồng #vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Hyunjin C&T

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc đối với sản phẩm mỹ phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional của Công ty TNHH Quốc tế Hyunjin C&T.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 1836/QLD-MP, ngày 30/6 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm kem mát xa Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional có số tiếp nhận Phiếu công bố 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 02/09/2023. Công ty TNHH Quốc tế Hyunjin C&T chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm này ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, địa chỉ hiện tại: Nhà D5, KĐT Pandora, 53 Triều Khúc, Hà Nội).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điện Biên, Hà Nội đồng loạt thu hồi vị thuốc Hà thủ ô đỏ vi phạm chất lượng

Sở Y tế Điện Biên, Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế và doanh nghiệp thu hồi lô thuốc Hà thủ ô đỏ chế của Công ty Dược liệu Việt Nam vi phạm chất lượng mức độ 2.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm, trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp thu hồi, xử lý vị thuốc cổ truyền chế từ Hà thủ ô đỏ vi phạm chất lượng mức độ 2.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo về lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế (tức thuốc chế biến từ Hà thủ ô đỏ) bị thu hồi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Black Sheep Egg Company bị thu hồi hơn 6 triệu quả trứng

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thu hồi hàng triệu quả trứng do phát hiện vi khuẩn Salmonella.

Theo Vietq, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa thông báo thu hồi hơn 522.000 tá trứng (tương đương hơn 6,27 triệu quả) do Công ty Black Sheep Egg Company, LLC sản xuất, sau khi phát hiện nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Cuộc thanh tra do FDA tiến hành vào tháng 9/2025 tại cơ sở chế biến của Black Sheep Egg Company đã phát hiện 40 mẫu dương tính với 7 chủng Salmonella khác nhau. Sau kết quả này, cơ quan chức năng Mỹ đã ra lệnh thu hồi khẩn cấp sáu dòng sản phẩm của công ty, đồng thời xếp loại cảnh báo “Class I” – mức cao nhất trong hệ thống phân loại, cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm này có “nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới