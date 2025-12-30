Đau bụng quanh rốn, trẻ 13 tuổi thủng dạ dày

Nhịn ăn sáng, thức khuya trẻ dễ thủng dạ dày

Bệnh nhi N.Đ.L (sinh năm 2013) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng đột ngột quanh rốn vào tối ngày 24/12.

Qua thăm khám, bệnh nhi được chỉ định siêu âm và chụp X-quang, kết quả ghi nhận có hơi tự do trong ổ bụng. Các bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Nội soi khâu thủng tạng rỗng cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sáng ngày 25/12, bệnh nhi được đưa vào phòng mổ. Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Nhi xác định lỗ thủng nằm ở dạ dày, kích thước khoảng 0,5 cm và tiến hành khâu lỗ thủng thành công.

Theo bác sĩ chuyên khoa Ngoại Nhi, nguyên nhân gây thủng dạ dày ở trẻ có thể liên quan đến thói quen nhịn ăn sáng, áp lực học tập, căng thẳng kéo dài, thức khuya và chế độ ăn uống không điều độ, làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có các dấu hiệu đau bụng âm ỉ hoặc đau bụng đột ngột, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, phụ huynh không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm như có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Vết thủng trên dạ dày qua hình ảnh nội soi - Ảnh BVCC

Thủng loét dạ dày, tá tràng ở trẻ không giống với người lớn

Theo BS.CKI Đặng Đức Hoàng – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai – phẫu thuật viên chính của ca phẫu thuật cho biết: “Thủng dạ dày là một bệnh lý cấp cứu trong ngoại khoa. Nếu không được can thiệp kịp thời, nhiễm trùng có thể xâm nhập vào máu gây sốc, làm tổn thương toàn bộ các cơ quan khác của cơ thể và có thể gây tử vong.

Hiện nay, tình trạng viêm loét và thủng ổ loét dạ dày - tá tràng đang có xu hướng trẻ hóa do thói quen ăn uống thiếu khoa học, như: ăn nhiều đồ chua, cay, nóng, đồ ăn nhanh, áp lực trong học tập, thức khuya, stress….

Thủng dạ dày ở trẻ em hiếm gặp nên rất dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý cấp tính khác như: viêm ruột thừa, lồng ruột, tắc ruột, viêm túi mật, viêm tụy ...Trẻ thường biểu hiện bằng triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn, có thể vật vã kích thích, tím tái. Nếu trẻ không được cấp cứu kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Bác sĩ Hoàng cũng khuyến cáo: “Mặc dù thủng dạ dày tương đối ít gặp ở lứa tuổi này, tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học cho trẻ.

Khi trẻ có biểu hiện đau bụng vùng thượng vị hoặc xung quanh rốn cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp giảm thiểu tối đa biến chứng.

Khi bị viêm loét dạ dày phải điều trị dứt điểm, không được chủ quan lơ là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe… Bệnh dạ dày, tá tràng thường khó chẩn đoán chính xác, nên điều trị nội khoa mà bệnh tái diễn nhiều lần thì nên nội soi dạ dày để xác định và điều trị triệt để”.