Cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung máu tràn ổ bụng

Vào lúc 17h10 ngày 23/12, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân Đ. T. T. H (sinh năm 1998, trú xã Sơn Tịnh) được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng bụng chướng căng, lơ mơ, không có người nhà đi cùng, huyết áp tụt sâu 80/40 mmHg, mạch nhanh nhỏ, choáng, da niêm mạc nhợt nhạt.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, siêu âm cấp cứu tại chỗ và nhanh chóng xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, xuất huyết ổ bụng.

Ê-kíp tua trực lập tức hội chẩn khẩn, quyết định mổ cấp cứu ngay, bệnh nhân được chuyển thẳng từ phòng cấp cứu lên phòng mổ.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khoảng 2.000 ml máu loãng và máu cục tràn ngập ổ bụng. Cuộc phẫu thuật khẩn trương, ê-kíp xử trí khối thai ngoài tử cung, cầm máu, vừa truyền liên tục 4 đơn vị hồng cầu khối và 3 đơn vị huyết tương để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Đến nay, sau 6 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định, ăn được cháo loãng, có thể đi lại nhẹ nhàng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca cấp cứu, bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Minh, Trưởng khoa Sản trong tua trực cho biết: “Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có người nhà, đã đau bụng từ trước đó một ngày nhưng đến khi không thể chịu đựng mới được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân cũng không có khả năng đóng viện phí. Tuy nhiên, trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cứu người là ưu tiên cao nhất. Tập thể y bác sĩ đã thống nhất phẫu thuật ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân”.

Phẫu thuật thai ngoài tử cung là phẫu thuật cấp cứu thường quy tại bệnh viện chúng tôi, nhưng điều quan trọng muốn nói ở đây là sự cấp cứu kịp thời, thái độ điều trị nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng vì người bệnh dù đó là người bệnh không có thân nhân, hay không có kinh phí để chi trả”.