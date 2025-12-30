Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

TP HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng từ 2026

TP HCM vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% phí BHYT cho 7 nhóm đối tượng, bắt đầu từ 1/1/2026, nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bình Nguyên

HĐND TP HCM vừa ban hành Nghị quyết 75/2025 quy định về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn từ 1/1/2026.

Theo đó, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 75/2025 quy định cụ thể về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn TP HCM từ 1-1-2026, gồm:

Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế TP HCM;

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM;

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: sống đơn thân/neo đơn (có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM.

Ảnh minh họa/Internet

Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế, được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM.

Người khuyết tật nhìn, được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM.

Ảnh minh họa/Internet

Theo quy định, các đối tượng nêu trên được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là nỗ lực rất lớn của Thành phố nhằm hạn chế tối đa rào cản tài chính trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Để đảm bảo tính công bằng và tránh chồng chéo chính sách, Nghị quyết cũng quy định rõ phương thức xử lý khi một đối tượng thuộc diện hỗ trợ của nhiều văn bản khác nhau: ưu tiên thực hiện theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp mức hỗ trợ tại Nghị quyết này cao hơn các văn bản khác, đối tượng sẽ được hưởng phần chênh lệch tương ứng.

Toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành. Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, đồng thời các cơ quan dân cử sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ để chính sách đi vào cuộc sống đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

#hỗ trợ 100% phí BHYT #Bảo hiểm y tế #TP HCM #Chính sách y tế #Hỗ trợ BHYT #Nghị quyết 75/2025

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đau lưng giảm sau tiêm phong bế rễ thần kinh, ai có thể thực hiện?

Thuốc được bơm với liều lượng phù hợp, giúp giảm viêm – giảm phù nề quanh rễ thần kinh, đồng thời giảm đau khu trú tại chỗ chèn ép.

Cải thiện tình trạng đau lưng, đi lại khó khăn

Bà L., 60 tuổi, nhập viện vì đau lưng lan xuống chân phải tăng dần, đi lại rất khó khăn. Cơn đau đã kéo dài khoảng 3 năm, lúc âm ỉ, lúc bùng lên dữ dội, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Bà từng đi khám nhiều nơi, được tư vấn phẫu thuật cố định cột sống, bắt ốc vít.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì tại TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 22/12/2025, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm. Các bệnh nhân đã được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hàng chục người ở TP HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Hàng chục người gặp triệu chứng nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại quán N.H ở TP HCM, bệnh viện đang điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho khoảng 42 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân, số bệnh nhân còn lại nằm tại các Khoa Nội và Nhi với cùng tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới