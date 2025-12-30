TP HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng từ 2026

TP HCM vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% phí BHYT cho 7 nhóm đối tượng, bắt đầu từ 1/1/2026, nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

HĐND TP HCM vừa ban hành Nghị quyết 75/2025 quy định về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn từ 1/1/2026.

Theo đó, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 75/2025 quy định cụ thể về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn TP HCM từ 1-1-2026, gồm:

Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế TP HCM;

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM;

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: sống đơn thân/neo đơn (có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM.

Ảnh minh họa/Internet

Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế, được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM.

Người khuyết tật nhìn, được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TP HCM.

Ảnh minh họa/Internet

Theo quy định, các đối tượng nêu trên được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là nỗ lực rất lớn của Thành phố nhằm hạn chế tối đa rào cản tài chính trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Để đảm bảo tính công bằng và tránh chồng chéo chính sách, Nghị quyết cũng quy định rõ phương thức xử lý khi một đối tượng thuộc diện hỗ trợ của nhiều văn bản khác nhau: ưu tiên thực hiện theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp mức hỗ trợ tại Nghị quyết này cao hơn các văn bản khác, đối tượng sẽ được hưởng phần chênh lệch tương ứng.

Toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành. Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, đồng thời các cơ quan dân cử sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ để chính sách đi vào cuộc sống đúng mục tiêu, đúng đối tượng.