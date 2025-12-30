Hà Nội

Sống Khỏe

Uống rượu ngâm rễ cây, người đàn ông Quảng Ninh bị ngộ độc, phản vệ

Người dân phải rất thận trọng, tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm khi không chắc chắn về độ an toàn kẻo nguy hiểm tính mạng.

Thúy Nga

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp người bệnh nhập viện do ngộ độc, phản vệ khi ăn, uống. Đây là hồi chuông cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng trong việc sử dụng thực phẩm.

Trường hợp thứ nhất là một người bệnh nhập viện do tin theo lời truyền miệng về công dụng chữa bệnh của một số loại cây dân gian. Nhận thấy trong vườn nhà có loại cây giống với mô tả, người bệnh đã tự ý đào về, thái lát và nhai trực tiếp.

Khoảng một giờ sau khi ăn, người bệnh xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi nhiều, buồn nôn và nôn liên tục. Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Tại bệnh viện, người bệnh được theo dõi nghi ngộ độc do ăn nhầm cây dại. Người bệnh đã được xử trí kịp thời, theo dõi sát và hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

re-cay.jpg
Loại cây mà người bệnh ăn được người nhà mang đến bệnh viện - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là một người bệnh 41 tuổi (Phường Vàng Danh) bị phản vệ sau khi uống rượu ngâm rễ cây. Sau khi uống rượu ngâm rễ cây người đàn ông xuất hiện mệt mỏi, rét run, mẩn đỏ toàn thân. Người bệnh đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và xử trí theo phác đồ.

Theo các bác sĩ, ngộ độc thực phẩm và phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Qua đây, khuyến cáo người dân phải rất thận trọng, tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm khi không chắc chắn về độ an toàn.

Bên cạnh đó là không ăn, uống thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao, đặc biệt là đối với những người có tiền sử dị ứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn như đau bụng dữ dội, nôn, khó thở, nổi mẩn toàn thân, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

