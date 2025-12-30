Bé gái 5 tháng tuổi bị biến dạng hộp sọ bẩm sinh

Bé gái 5 tháng tuổi với dị tật dính khớp sọ được phẫu thuật sớm bằng kỹ thuật mới ít xâm lấn, giúp phát triển bình thường và thẩm mỹ tối ưu.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa phẫu thuật thành công ca biến dạng hộp sọ bẩm sinh cho bé gái 5 tháng tuổi, giúp trẻ cải thiện thẩm mỹ, phát triển toàn diện.

Theo bác sĩ CKII Trần Đình Phượng, Phụ trách Đơn nguyên Phẫu thuật Tạo hình, Sọ mặt và Thẩm mỹ (Bệnh viện Nhi Hà Nội), bé gái nhập viện trong tình trạng dính khớp sọ sớm vị trí trán đỉnh bên phải khiến mặt bị méo, mắt không đều. Nếu chậm can thiệp, trẻ có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề về cả mặt thẩm mỹ và nguy cơ chậm phát triển tinh thần, vận động sau này.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội chỉ định phẫu thuật sớm nhằm giải phóng khớp dính và tái tạo hình dạng hộp sọ phù hợp với sự phát triển của trẻ. Ảnh BV

Ngay khi thăm khám đã chỉ định phẫu thuật sớm nhằm giải phóng khớp dính và tái tạo hình dạng hộp sọ phù hợp với sự phát triển của trẻ. Can thiệp đúng thời điểm giúp tạo hình lại hộp sọ, bảo vệ sự phát triển lâu dài cho trẻ.

Bác sĩ Phượng đánh giá đây là ca phẫu thuật phức tạp sử dụng phương pháp mới, ít xâm lấn, bước đầu được áp dụng tại một số trung tâm lớn trên thế giới.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội đã sử dụng phương pháp mới, ít xâm lấn, bước đầu được áp dụng tại một số trung tâm lớn trên thế giới. Ảnh BV

Kỹ thuật này có ưu điểm ít xâm lấn, thời gian can thiệp ngắn hơn, có thể điều chỉnh hình dạng hộp sọ đến từng mm, khoảng cách nới rộng cũng lớn hơn vì vậy sẽ đạt được thẩm mỹ tốt hơn, và thể tích hộp sọ cũng tốt hơn.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Phượng, kỹ thuật này cũng có một số hạn chế như áp dụng trên trẻ nhỏ tuổi (từ 3-5 tháng tuổi), so với phương pháp truyền thống khoảng 9-12 tháng. Vì vậy đòi hỏi ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức trong mổ phải đạt trình độ nhất định. Thứ hai là phải có dụng cụ kéo giãn chuyên dụng dùng cho trẻ.

Mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ trong và sau phẫu thuật với một bệnh nhi chỉ mới 5 tháng tuổi.

Sau mổ 48 giờ, tình trạng trẻ hiện đã ổn định, bác sĩ sẽ tiến hành kéo giãn. Đây là hoạt động cân chỉnh lại khuôn mặt và hộp sọ. Kéo giãn trung bình 2 lần/ngày, mỗi lần 0,5mm. Tổng khoảng cách kéo giãn hộp sọ đạt khoảng 25 – 45mm. Sau khi đạt được khoảng cách kéo giãn thích hợp, sẽ là giai đoạn giữ ổn định 4- 5 tháng.

Thành công ca bệnh một lần nữa khẳng định năng lực chẩn đoán sớm – can thiệp đúng thời điểm – kỹ thuật tạo hình sọ mặt chuyên sâu của y học Việt Nam hiện nay, giúp trẻ em mắc dị tật bẩm sinh có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, tự tin.