Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service bị xử phạt 65 triệu đồng

Cụ thể, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service (132 Trường Sa, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 65 triệu đồng. Lý do xử phạt do công ty dính nhiều sai phạm như: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc (Không có biện pháp theo dõi việc bán thuốc kê đơn đối với các thuốc).

Loạt cơ sở dược - mỹ phẩm bị Sở y tế TP HCM xử phạt/Ảnh chụp màn hình

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Minh Châu 79 (191C Dương Đình Hội, phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 4 triệu đồng.

Lý do xử phạt do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cá nhân bà Nguyễn Thị Bông Hồng (Căn hộ 4.26, Chung cư Flora Anh Đào, Khu phố 59, phường Phước Long, Hồ Chí Minh) bị xử phạt 57,5 triệu đồng; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lý do xử phạt do cá nhân này mắc các vi phạm: Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược (vi phạm tại số 30 đường số 54, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh); Mua, bán thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (vi phạm tại số 30 đường số 54, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh); Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược (vi phạm tại 503 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh); Mua, bán thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (vi phạm tại 503 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, tuân thủ pháp luật.

Người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ mua thuốc, mỹ phẩm tại các cơ sở đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề hợp lệ và minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM cũng kêu gọi người dân khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm, hãy chủ động phản ánh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm thị trường dược phẩm - mỹ phẩm hoạt động minh bạch, an toàn.