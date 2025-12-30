Phối hợp liên tuyến cứu cụ bà đột quỵ tại bệnh viện kịp thời

Trong cấp cứu đột quỵ, “thời gian là não”, mỗi phút trôi qua có thể làm mất đi hàng triệu tế bào thần kinh. Với tinh thần đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã xử trí kịp thời, đúng phác đồ một ca nhồi máu não cấp, góp phần quan trọng giúp người bệnh được can thiệp mạch não thành công tại tuyến trên.

Nằm viện điều trị đau bụng, đột ngột đột quỵ não cấp

Hồi 20h30 ngày 25/12/2025, bệnh nhân Bùi Thị L., 75 tuổi, phường Cửa Ông, Quảng Ninh, có tiền sử rung nhĩ, tăng huyết áp, suy tim (đang điều trị thường xuyên) nhập viện ban đầu với các triệu chứng: Đau bụng quanh rốn, nôn, ỉa lỏng, được chẩn đoán và điều trị theo hướng nhiễm khuẩn tiêu hóa/viêm dạ dày, đồng thời theo dõi sát các bệnh lý tim mạch nền.

Lúc 18h15 ngày 26/12/2025, bệnh nhân Bùi Thị L, đột ngột xuất hiện triệu chứng thần kinh cấp: Đau đầu dữ dội; méo miệng, nói khó; liệt nửa người trái. Điểm NIHSS: 8 điểm.

Ngay lập tức, kíp trực nội - cấp cứu - cận lâm sàng được kích hoạt, triển khai đồng bộ các biện pháp chẩn đoán: CT sọ não: chưa thấy xuất huyết; siêu âm mạch cảnh: xơ vữa, vôi hóa; điện tim: rung nhĩ, tần số thất 88 chu kỳ/phút. Các chỉ số sinh tồn ổn định.

Hội chẩn kíp trực thống nhất chẩn đoán: Nhồi máu não cấp giờ thứ 2, trên nền rung nhĩ - tăng huyết áp - suy tim.

Phối hợp liên tuyến, bệnh nhân đột quỵ được cứu trong giờ vàng - Ảnh BVCC

Phối hợp liên tuyến, xử trí quyết đoán không bỏ lỡ “giờ vàng”

Ngay khi xác định chẩn đoán, kíp trực bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, hội chẩn nhanh và quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong “giờ vàng” - thời điểm có ý nghĩa sống còn đối với người bệnh.

Đáng chú ý, nhận thấy bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ, làm tăng nguy cơ huyết khối hình thành trong tim và di chuyển lên não gây tắc mạch lớn. Vì vậy, song song với việc dùng thuốc tiêu sợi huyết, kíp trực đã chủ động liên hệ với tuyến trên và hoàn tất thủ tục chuyển tuyến ngay, không chờ diễn biến, nhằm giúp người bệnh được chụp mạch não sớm và sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Tại Trung tâm can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân được chỉ định chụp mạch não cấp cứu, cho thấy có hình ảnh tình trạng tắc mạch não lớn - dạng đột quỵ nguy hiểm, thường không thể chỉ điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh nhân đã được can thiệp lấy huyết khối cơ học thành công, tái thông dòng chảy não và mở ra cơ hội hồi phục rõ rệt.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho thấy: Năng lực phát hiện sớm đột quỵ não tại tuyến cơ sở; xử trí đúng - nhanh - chuẩn phác đồ; phối hợp liên tuyến nhịp nhàng, hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Đây cũng là kết quả của quá trình chuẩn hóa quy trình cấp cứu đột quỵ, đào tạo liên tục, tăng cường kết nối chuyên môn với tuyến trên mà bệnh viện đang kiên trì triển khai.