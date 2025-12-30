Nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận

Suy thận từng được xem là căn bệnh của người cao tuổi, gắn với quá trình lão hóa và các bệnh mạn tính kéo dài. Thế nhưng thực tế đáng báo động hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, thậm chí phải đánh đổi mạng sống nếu không được ghép thận kịp thời.

Chỉ trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện 3 ca ghép thận cho các bệnh nhân ở độ tuổi từ 25 - 28 tuổi.

Cụ thể, trường hợp của nam bệnh nhân L.V.Đ (25 tuổi) vừa được ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là một minh chứng đầy xót xa về thực trạng suy thận đang “rình rập” người trẻ nhưng cũng thắp lên niềm hy vọng về sự hồi sinh nhờ kỹ thuật ghép thận.

Toàn cảnh ca phẫu thuật lấy thận từ người hiến sống - Ảnh BVCC

Năm 2024, Đ. tình cờ phát hiện bị viêm cầu thận sau một lần đau đầu đột ngột, dữ dội. Tuy nhiên, anh không tuân thủ điều trị bệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, viêm cầu thận tiến triển nhanh đến suy thận, khiến chức năng thận xấu dần và Đ. bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng phù nề, mệt mỏi, sức khỏe ngày càng yếu, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.

Giữa năm 2025, Đ. quay trở lại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Không an tâm khi nhìn con sống trong chuỗi ngày lọc máu kéo dài, người cha đã tự nguyện tặng một quả thận cho con trai mình với hy vọng giữ lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con.

Sau quá trình thăm khám, đánh giá tổng trạng sức khỏe của hai cha con cũng như xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép thận.

Ngày 5/12/2025, ca phẫu thuật nội soi ghép thận của người cha tặng cho con trai đã được thực hiện thành công bởi các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quả thận sau khi được ghép đã hoạt động tốt, chức năng thận của người bệnh được phục hồi trở lại, bệnh nhân đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ.

Chuẩn bị thận ghép - Ảnh BVCC

Hai ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cả hai cha con đều ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, tinh thần thoải mái. Không còn những ngày dài mệt mỏi bên máy chạy thận, anh D. dần lấy lại sức sống, ánh mắt đã ánh lên niềm vui và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.