Sống Khỏe

Sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, một hộ dân ở Đồng Nai bị xử phạt

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai buộc ông Nguyễn Thanh Phong phải tiêu huỷ 89 con heo dương tính với chất tạo nạc.

Hạo Nhiên

Ngày 17/10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại số 68/340, tổ 14, khu phố 1, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) về vi phạm hành chính lưu giữ động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

391aa3f8dfb136ef6fa0.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai kiểm tra đàn heo dương tính với chất tạo nạc trước khi tổ chức tiêu hủy. Ảnh: B.Nguyên

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Phong bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng. Các biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy lô heo 89 con (trong đó có 1 con heo bị chết đã tiêu hủy trước đó). Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Nguyễn Thanh Phong chi trả.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiêu hủy 88 con heo dương tính với chất salbutamol (chất tạo nạc, là chất cấm trong chăn nuôi) của ông Nguyễn Thanh Phong.

