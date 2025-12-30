Hà Nội thu hồi mỹ phẩm LYNSHAO của Công ty Long Phụng Khang do chứa chất cấm

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 7699/SYT- NVD ngày 26/12 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.
Thực hiện văn bản của Cục Quản lý Dược số 5629/QLD-MP ngày 17/12/2025 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, trong đó thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO, hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM, số lô 02324QN, NSX 09/11/2024, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất.
Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (Địa chỉ: 274/14 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh, nay là số 274/14 đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh).
Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm.
Sở Y tế Hà Nội thông báo và đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);
Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;
Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.
Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TTBYT (Tham chiếu số 300 Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).
Chất Dexamethason bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm tại Việt Nam vì nó là một loại corticoid mạnh có tác dụng ức chế miễn dịch và chống viêm, nếu bôi lâu dài trong mỹ phẩm sẽ gây teo da, rạn da, nhiễm trùng, mụn, nám và các tác dụng phụ nguy hiểm toàn thân như rối loạn chuyển hóa, giữ nước, phù nề...