Hà Nội thu hồi mỹ phẩm LYNSHAO của Công ty Long Phụng Khang do chứa chất cấm

Hà Nội đã yêu cầu thu hồi sản phẩm LYNSHAO kem trắng da, ngừa mụn chứa Dexamethason, cảnh báo người tiêu dùng và các cơ sở không sử dụng sản phẩm này.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 7699/SYT- NVD ngày 26/12 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Thực hiện văn bản của Cục Quản lý Dược số 5629/QLD-MP ngày 17/12/2025 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, trong đó thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO, hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM, số lô 02324QN, NSX 09/11/2024, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (Địa chỉ: 274/14 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh, nay là số 274/14 đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO - Hộp 1 lọ 12g chứa chất Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình/ Nguồn danviet.vn

Sở Y tế Hà Nội thông báo và đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.