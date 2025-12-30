Hà Nội

Sống Khỏe

Hà Nội thu hồi mỹ phẩm LYNSHAO của Công ty Long Phụng Khang do chứa chất cấm

Hà Nội đã yêu cầu thu hồi sản phẩm LYNSHAO kem trắng da, ngừa mụn chứa Dexamethason, cảnh báo người tiêu dùng và các cơ sở không sử dụng sản phẩm này.

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 7699/SYT- NVD ngày 26/12 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Thực hiện văn bản của Cục Quản lý Dược số 5629/QLD-MP ngày 17/12/2025 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, trong đó thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO, hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM, số lô 02324QN, NSX 09/11/2024, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (Địa chỉ: 274/14 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh, nay là số 274/14 đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm.

4f56d08fb94850412fbfafadacb69dcd-1426-5550.jpg
Sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO - Hộp 1 lọ 12g chứa chất Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình/ Nguồn danviet.vn

Sở Y tế Hà Nội thông báo và đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TTBYT (Tham chiếu số 300 Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Chất Dexamethason bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm tại Việt Nam vì nó là một loại corticoid mạnh có tác dụng ức chế miễn dịch và chống viêm, nếu bôi lâu dài trong mỹ phẩm sẽ gây teo da, rạn da, nhiễm trùng, mụn, nám và các tác dụng phụ nguy hiểm toàn thân như rối loạn chuyển hóa, giữ nước, phù nề...

Hà Nội ghi nhận 100 ca sốt xuất huyết trong tuần qua

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 100 ca mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như: Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 19/12 đến 26/12, toàn thành phố ghi nhận 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ. So với tuần trước, số ca mắc giảm 17 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong và không phát sinh ổ dịch mới.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.516 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn thành phố đã ghi nhận 308 ổ dịch trong năm, hiện đều đã kết thúc hoạt động.

Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị thu hồi, Dược Anh Minh sẽ bị xử phạt sao?

Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị thu hồi vì vi phạm quy định, các công ty Dược Anh Minh, La Terre France có thể đối mặt mức phạt thế nào?

Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400ml) mới đây bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400ml) bị thu hồi trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, NSX 4-11-24, HSD 3-11-27.

Thu hồi lô sản phẩm Gel tắm và vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g do công thức không đúng hồ sơ.

Ngày 26/12/2025. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 6995/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm đối với Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất Thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g, trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố 162/22/CBMP-BD, số lô 010325, NSX 03/03/2025, HSD 03/03/2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất Thương mại Vinapharma (Địa chỉ: tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, số 117 - 119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh, nay là tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, số 117 - 119 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

