Gia Lai xử phạt 262,5 triệu đồng đối với 45 cơ sở kinh doanh dược

Hơn 45 cơ sở kinh doanh dược vi phạm quy định, bị xử phạt, nhằm nâng cao an toàn và minh bạch trong thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng tại Gia Lai.

Từ ngày 10/10 đến ngày 15/12/2025, theo kế hoạch được phê duyệt, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 53 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

Qua kiểm tra, phát hiện 45 cơ sở kinh doanh dược vi phạm với các hành vi chủ yếu: để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm thực phẩm chức năng, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược theo quy định...

Đoàn kiểm tra đã hoàn thiện hồ sơ và trình Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11 xem xét, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 262,5 triệu đồng, yêu cầu các cơ sở vi phạm thực hiện biện pháp khắc phục theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh dược/Ảnh dms

Đợt kiểm tra vừa qua của Đội Quản lý thị trường số 11 nhằm thực hiện quyết định số 70/QĐ-QLTT ngày 9/10/2025 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh dược năm 2025.

Đợt kiểm tra chuyên đề này nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến thị trường và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và vị thuốc y học cổ truyền theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh nhằm xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.