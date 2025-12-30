Phẫu thuật thành công lấy dị vật răng trong đường thở bé trai 10 tuổi

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi P.V.K (10 tuổi, Cần Thơ) khi lấy được dị vật răng trong đường thở của bé.

Theo lời khai từ gia đình, ngày 24/12/2025, bé gặp tai nạn giao thông khi đang điều khiển xe đạp điện và va chạm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều, bé không đội mũ bảo hiểm, có va đập vùng đầu nhưng vẫn tỉnh táo, không mất ý thức, có ho và khó thở ít.

Sau đó, bé được đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Hình ảnh X-quang của bé ghi nhận một dị vật cản quang ở khí quản. Khai thác bệnh sử và tổn thương vùng hàm mặt thấy bé bị mất răng số 21, từ đó nghĩ đến khả năng răng bị hít sặc vào đường thở sau chấn thương mà bé không để ý.

Hình ảnh X-quang của bé ghi nhận một dị vật cản quang ở khí quản - Ảnh BVCC

Bé được chẩn đoán: Vỡ xương sàn ổ mắt; Đụng giập nhãn cầu; Dị vật đường thở (răng); Chấn thương đầu; Vết thương đầu sau tai nạn giao thông. Bệnh nhi nhanh chóng được hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại thần kinh- Ngoại tổng hợp- Mắt- Răng hàm mặt-Tai mũi họng.

Trước nguy cơ tắc nghẽn đường thở và các biến chứng hô hấp nguy hiểm, bệnh nhi được ê-kíp bác sĩ chỉ định nội soi đường thở can thiệp khẩn, cũng như ổn định các tình trạng chuyên khoa khác. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS Phú Quốc Việt, Phó khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1, với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp gây mê – hồi sức.

Nội soi phát hiện răng trong khí quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Qua nội soi, TS.BS Việt ghi nhận dị vật là một chiếc răng nằm trong carina của khí quản và đã gắp ra thành công. Sau phẫu thuật, đường thở của bệnh nhi thông thoáng, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng. Trẻ tỉnh táo, hô hấp ổn định, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Chiếc răng nằm trong carina của khí quản và đã gắp ra thành công - Ảnh BVCC