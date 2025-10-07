Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam bị xử phạt 75 triệu đồng

Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy 7 mỹ phẩm vi phạm do kinh doanh sản phẩm có công thức không đúng với công bố.

Ngày 06/10/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 524/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam.

Cụ thể, Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam đã kinh doanh 7 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật. 7 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Me Line 01 Caucasian Skin, Innoaesthetics Inno-Tds XeroskinId, Innoaesthetics Inno-Derma Dark Spot Eraser 24h Cream, Innoaesthetics InnoExfo Redness Peel, Innoaesthetics Inno-Exfo Tcage, Innoaesthetics Inno-Exfo Skin Recovery, Me Line 02 Caucasian Skin Night.

Danh mục 7 sản phẩm mỹ phẩm không đúng công thức với hồ sơ công bố.



Với hành vi vi phạm trên, có tình tiết tăng nặng là 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 75 triệu đồng; Buộc tiêu hủy toàn bộ 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên.

Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, giao cho bà Bùi Thị Hồng Tươi, giám đốc công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.

Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 02/7/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 332/QĐQLD về việc thu hồi 7 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty.

Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam có địa chỉ trụ sở chính: Số 12 ngõ 40 Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội. Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 9, Tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (cũ), TP Hà Nội.