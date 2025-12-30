Hà Nội

Sống Khỏe

Nhồi máu cơ tim cấp, chậm 1 phút mất hàng triệu tế bào cơ tim

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân tử vong tim mạch hàng đầu, tỷ lệ tử vong tăng nhanh theo từng phút nếu không được xử trí kịp thời.

BS Phan Thị Thu Hà

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân tử vong tim mạch hàng đầu. Đặc biệt ở những trường hợp nhập viện muộn hoặc xuất hiện biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong tăng nhanh theo từng phút nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bệnh viện 19-8, Bộ Công an vừa cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên diễn biến nguy kịch, nhờ phát hiện sớm, hồi sức tích cực kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Tim mạch và Khoa Điều trị tích cực – Chống độc.

nhoi-mau-co-tim-1.png
Chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp - Ảnh BVCC

Bệnh nhân nam, tuổi trung niên, tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhiều năm. Bệnh nhân vào viện vì đau ngực dữ dội sau xương ức, cơn đau kéo dài trên 30 phút, lan lên vai và cánh tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh. Khi nhập viện, bệnh nhân mệt nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh, có dấu hiệu suy tuần hoàn.

Kết quả thăm khám cận lâm sàng: Điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên; Men tim tăng cao, phù hợp chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Trước diễn biến nặng, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp tới Khoa Điều trị tích cực – Chống độc để hồi sức chuyên sâu.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân xuất hiện: Rối loạn nhịp tim nguy hiểm; Suy hô hấp; Huyết động không ổn định.

Bệnh nhân được theo dõi huyết động liên tục; Hỗ trợ hô hấp; Sử dụng thuốc vận mạch; Điều trị chống đông, kháng kết tập tiểu cầu; Kiểm soát rối loạn nhịp.

Khoa Điều trị tích cực – Chống độc phối hợp chặt chẽ với Khoa Tim mạch, liên tục đánh giá diễn biến tim mạch, điều chỉnh phác đồ và can thiệp đặt stent động mạch vành kịp thời, giúp tái tưới máu cơ tim.

Kết quả sau nhiều ngày hồi sức tích cực: Huyết động bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, nhịp tim trở về ổn định, chức năng hô hấp cải thiện rõ.

nhoi-mau-co-tim.png
Ê-kíp can thiệp đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được cai dần các hỗ trợ hồi sức, chuyển về Khoa Tim mạch tiếp tục điều trị, theo dõi và tư vấn thay đổi lối sống, phòng ngừa tái phát.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa Tim mạch – Hồi sức tích cực tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, góp phần: Giảm tỷ lệ tử vong; Kiểm soát biến chứng nặng; Cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp; Phát hiện sớm – xử trí đúng – phối hợp kịp thời là chìa khóa cứu sống người bệnh tim mạch nguy kịch.

Cảnh báo, nhồi máu cơ tim cấp là cuộc đua với thời gian – “thời gian là cơ tim”. Cần đi cấp cứu ngay nếu có các triệu chứng: Đau ngực dữ dội, bóp nghẹt, lan tay trái/hàm/cổ; Khó thở, vã mồ hôi lạnh; Choáng, mệt đột ngột, tụt huyết áp.

Tuyệt đối không: Tự nằm nghỉ chờ “đỡ đau”; Tự uống thuốc không rõ chỉ định; Trì hoãn đi cấp cứu.

BS Phan Thị Thu Hà (Khoa Điều trị tích cực - Chống độc, Bệnh viện 19-8)

Sống Khỏe

Cứu sống nam bệnh nhân 44 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Nam bệnh nhân 44 tuổi bị tắc động mạch vành trái đã được đặt stent thành công, nhấn mạnh vai trò của kiểm tra định kỳ và cấp cứu đúng lúc.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp người bệnh nam 44 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau ngực, huyết áp tụt 90/60mmHg, suy tim, suy hô hấp cấp đã phải đặt ống nội khí quản và thở máy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao bất thường, siêu âm tim phát hiện rối loạn vận động vùng cơ tim, gợi ý tổn thương cấp tính. Từ các dấu hiệu lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được chỉ định chụp mạch vành khẩn cấp nhằm đánh giá mức độ tổn thương, qua đó quyết định phương án can thiệp phù hợp.

Sống Khỏe

Suýt mất mạng vì nhầm các triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp với 'trúng gió'

Một bệnh nhân 70 tuổi ở Khánh Hòa bị đột quỵ do nhồi máu não bị nhầm là trúng gió, suýt mất mạng.

Bệnh nhân đột quỵ rơi vào nguy kịch vì tưởng "trúng gió"

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) vừa cứu sống bệnh nhân L.B. (70 tuổi) rơi vào tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp bị nhầm với "trúng gió".

Sống Khỏe

Người phụ nữ 77 tuổi, đột ngột mệt, thở ngáp rồi ngừng tim, hôn mê

Bệnh nhân 77 tuổi ngưng tim sau nhồi máu cơ tim được cấp cứu kịp thời, hồi phục sau can thiệp mạch vành toàn diện tại Quảng Nam.

Một người phụ nữ 77 tuổi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở tại nhà do nhồi máu cơ tim cấp đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cứu sống ngoạn mục nhờ thực hiện hồi sức cấp cứu tích cực và can thiệp mạch vành nhanh chóng.

Người bệnh là bà Nguyễn Thị N. (77 tuổi, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ngày 22/10 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

