Nhồi máu cơ tim cấp, chậm 1 phút mất hàng triệu tế bào cơ tim

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân tử vong tim mạch hàng đầu. Đặc biệt ở những trường hợp nhập viện muộn hoặc xuất hiện biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong tăng nhanh theo từng phút nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bệnh viện 19-8, Bộ Công an vừa cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên diễn biến nguy kịch, nhờ phát hiện sớm, hồi sức tích cực kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Tim mạch và Khoa Điều trị tích cực – Chống độc.

Chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp - Ảnh BVCC

Bệnh nhân nam, tuổi trung niên, tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhiều năm. Bệnh nhân vào viện vì đau ngực dữ dội sau xương ức, cơn đau kéo dài trên 30 phút, lan lên vai và cánh tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh. Khi nhập viện, bệnh nhân mệt nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh, có dấu hiệu suy tuần hoàn.

Kết quả thăm khám cận lâm sàng: Điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên; Men tim tăng cao, phù hợp chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Trước diễn biến nặng, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp tới Khoa Điều trị tích cực – Chống độc để hồi sức chuyên sâu.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân xuất hiện: Rối loạn nhịp tim nguy hiểm; Suy hô hấp; Huyết động không ổn định.

Bệnh nhân được theo dõi huyết động liên tục; Hỗ trợ hô hấp; Sử dụng thuốc vận mạch; Điều trị chống đông, kháng kết tập tiểu cầu; Kiểm soát rối loạn nhịp.

Khoa Điều trị tích cực – Chống độc phối hợp chặt chẽ với Khoa Tim mạch, liên tục đánh giá diễn biến tim mạch, điều chỉnh phác đồ và can thiệp đặt stent động mạch vành kịp thời, giúp tái tưới máu cơ tim.

Kết quả sau nhiều ngày hồi sức tích cực: Huyết động bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, nhịp tim trở về ổn định, chức năng hô hấp cải thiện rõ.

Ê-kíp can thiệp đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được cai dần các hỗ trợ hồi sức, chuyển về Khoa Tim mạch tiếp tục điều trị, theo dõi và tư vấn thay đổi lối sống, phòng ngừa tái phát.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa Tim mạch – Hồi sức tích cực tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, góp phần: Giảm tỷ lệ tử vong; Kiểm soát biến chứng nặng; Cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp; Phát hiện sớm – xử trí đúng – phối hợp kịp thời là chìa khóa cứu sống người bệnh tim mạch nguy kịch.

Cảnh báo, nhồi máu cơ tim cấp là cuộc đua với thời gian – “thời gian là cơ tim”. Cần đi cấp cứu ngay nếu có các triệu chứng: Đau ngực dữ dội, bóp nghẹt, lan tay trái/hàm/cổ; Khó thở, vã mồ hôi lạnh; Choáng, mệt đột ngột, tụt huyết áp. Tuyệt đối không: Tự nằm nghỉ chờ “đỡ đau”; Tự uống thuốc không rõ chỉ định; Trì hoãn đi cấp cứu.

BS Phan Thị Thu Hà (Khoa Điều trị tích cực - Chống độc, Bệnh viện 19-8)