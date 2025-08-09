Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty Phú Thái bị xử phạt 75 triệu do kinh doanh 16 mỹ phẩm vi phạm

Có 16 mỹ phẩm vi phạm, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm này.

Bình Nguyên

Ngày 8/8 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 392/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái số tiền 75 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái có địa chỉ trụ sở chính ở số 192/19 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, Đống Đa (cũ), TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Lê Phương Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Lý do xử phạt do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi. Đây là tình tiết tăng nặng.

Với các vi phạm trên, Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 75 triệu đồng. Buộc tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định; Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi 16 số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này được giao cho bà Lê Phương Lan là người đại diện của Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh buộc phải tiêu huỷ/ Ảnh: Cục Quản lý Dược.

16 loại sản phẩm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh này đều được nhập khẩu (hầu hết từ Pháp, Thái Lan, Đức...), do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm.

Các sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc..., trong đó có nhiều sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái cũng bị xử phạt số tiền tổng cộng 62,5 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái đã có hành vi thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố của 18 sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bị phạt 35 triệu đồng.

Hành vi vi phạm thứ 2 là sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa đối với sản phẩm: Wella Professionals Blondor Freelights White lightening powder, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 1899966/22/CBMP-QLD, số lô 407554, nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 106533882930 ngày 28/8/2024, giá trị lô hàng 178.214.308 đồng.

#Công ty Phú Thái #Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái #bị xử phạt 75 triệu đồng #kinh doanh 16 mỹ phẩm vi phạm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Xử phạt doanh nghiệp gia công sản phẩm phụ khoa giả mạo nhãn hiệu Lacto Mason

Qua kiểm tra, có tổng cộng 6 loại sản phẩm vi phạm, bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên đặt âm đạo và mỹ phẩm gel vệ sinh phụ nữ…

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ngày 24/7/2025, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 112 đường Nam Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội thuộc Công ty TNHH Lacto Mason Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này chưa thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, đồng thời đang kinh doanh nhiều sản phẩm mang dấu hiệu “Lacto Mason” trên bao bì, tem nhãn, hóa đơn và hợp đồng mua bán. Đây là một nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng bị xử phạt gần 150 triệu

Dính nhiều sai phạm, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã bị lực lượng chức năng xử phạt gần 150 triệu đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng do bà Nông Thị Thu làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 890/QĐ-XPHC ngày 5/8/2025 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (số 180 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng) do có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gần 300 sai phạm y tế ở TP HCM bị xử lý nhờ phản ánh của người dân

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử phạt 296 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh và kinh doanh dược.

Sở Y tế tiếp nhận nhiều phản ánh sau khi công bố đường dây nóng. Ảnh: Medinet.
Sở Y tế tiếp nhận nhiều phản ánh sau khi công bố đường dây nóng. Ảnh: Medinet.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP HCM ngày 31/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết đường dây nóng 0989.401.155 là kênh tiếp nhận phản ánh chuyên biệt về các hành vi tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh, nổi bật là “vẽ bệnh”, “moi tiền” người bệnh, tư vấn sai chuyên môn để trục lợi và các vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới