Công ty Phú Thái bị xử phạt 75 triệu do kinh doanh 16 mỹ phẩm vi phạm

Có 16 mỹ phẩm vi phạm, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm này.

Ngày 8/8 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 392/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái số tiền 75 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái có địa chỉ trụ sở chính ở số 192/19 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, Đống Đa (cũ), TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Lê Phương Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Lý do xử phạt do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi. Đây là tình tiết tăng nặng.

Với các vi phạm trên, Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 75 triệu đồng. Buộc tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định; Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi 16 số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này được giao cho bà Lê Phương Lan là người đại diện của Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh buộc phải tiêu huỷ/ Ảnh: Cục Quản lý Dược.

16 loại sản phẩm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh này đều được nhập khẩu (hầu hết từ Pháp, Thái Lan, Đức...), do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm.

Các sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc..., trong đó có nhiều sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.