Công ty Cổ phần Dịch vụ KHCN Thế kỷ mới bị xử phạt 75 triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế kỷ mới vừa bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt số tiền 75 triệu đồng.

Do vi phạm về an toàn thực phẩm, ngày 10/7 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công khai mức xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế kỷ mới số tiền 75 triệu đồng. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại số 275 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), TP HCM. Địa chỉ chi nhánh công ty: Số 4, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) TP HCM.

Ngoài xử phạt hành chính, Cục An toàn thực phẩm còn buộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế kỷ mới thu hồi 122 phiếu kết quả thử nghiệm đã cấp không đúng quy định theo nội dung ghi nhận tại Biên bản vi phạm hành chính số 10/BB-VPHC lập ngày 18/4/2025 của Cục An toàn thực phẩm); Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm nêu trên. Số tiền phải nộp lại là 15.084.000 đồng.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế kỷ mới (TP HCM) vì không tuân thủ quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được phê duyệt hoặc đăng ký theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế kỷ mới bị xử phạt.

Theo Quyết định số 09/QĐ-BYT ngày 28/4/2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế kỷ mới, có trụ sở tại số 275 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), TP HCM và chi nhánh tại số 4, đường số 5, cùng phường, đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 38 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.