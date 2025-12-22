Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Dữ liệu đấu thầu tháng 9/2025 ghi nhận chiến thắng ấn tượng của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia tại gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

Quyết định số 853/QĐ-DDCN ngày 19/09/2025 của Ban DDCN đã trao gói thầu trị giá 6.630.992.115 đồng cho liên danh này.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 2374059-BCDG, Liên danh H.C.M – Thế Gia đạt tổng điểm kỹ thuật là 96,3 điểm, một con số gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ rất kỹ lưỡng, đặc biệt là sự bổ trợ từ năng lực công nghệ và thiết bị y tế của Công ty Thế Gia (MST: 0108458243, Hà Nội) cho năng lực thiết kế của H.C.M.

Cần minh bạch vai trò trong liên danh

Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình liên danh để trúng thầu cũng đặt ra bài toán về quản lý chất lượng sau đấu thầu.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong các gói thầu tư vấn y tế phức tạp, việc liên danh là cần thiết để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều trường hợp nhà thầu chính rủ thêm đối tác mạnh vào liên danh chỉ để 'làm đẹp' hồ sơ năng lực nhằm trúng thầu, nhưng khi thực hiện thì đối tác này lại giao khoán ngược lại hoặc chỉ đứng tên cho có. Điều này dẫn đến rủi ro là chất lượng tư vấn không tương xứng với hồ sơ dự thầu."

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh về trách nhiệm pháp lý: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hợp đồng ký kết với nhà thầu liên danh phải quy định rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát xem nhân sự thực hiện dự án có đúng là người của thành viên liên danh đảm nhận phần việc đó hay không. Nếu phát hiện chuyển nhượng thầu trái phép trong nội bộ liên danh, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật."

Dư luận đang chờ đợi Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp TP.HCM thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát, đảm bảo Liên danh H.C.M – Thế Gia thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến kỹ thuật xét nghiệm và công nghệ số.