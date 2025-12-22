Hà Nội

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Hải Anh

Dữ liệu đấu thầu tháng 9/2025 ghi nhận chiến thắng ấn tượng của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia tại gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

Quyết định số 853/QĐ-DDCN ngày 19/09/2025 của Ban DDCN đã trao gói thầu trị giá 6.630.992.115 đồng cho liên danh này.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 2374059-BCDG, Liên danh H.C.M – Thế Gia đạt tổng điểm kỹ thuật là 96,3 điểm, một con số gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ rất kỹ lưỡng, đặc biệt là sự bổ trợ từ năng lực công nghệ và thiết bị y tế của Công ty Thế Gia (MST: 0108458243, Hà Nội) cho năng lực thiết kế của H.C.M.

screen-shot-2025-12-22-at-111220.png
Ảnh minh hoạ

Cần minh bạch vai trò trong liên danh

Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình liên danh để trúng thầu cũng đặt ra bài toán về quản lý chất lượng sau đấu thầu.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong các gói thầu tư vấn y tế phức tạp, việc liên danh là cần thiết để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều trường hợp nhà thầu chính rủ thêm đối tác mạnh vào liên danh chỉ để 'làm đẹp' hồ sơ năng lực nhằm trúng thầu, nhưng khi thực hiện thì đối tác này lại giao khoán ngược lại hoặc chỉ đứng tên cho có. Điều này dẫn đến rủi ro là chất lượng tư vấn không tương xứng với hồ sơ dự thầu."

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh về trách nhiệm pháp lý: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hợp đồng ký kết với nhà thầu liên danh phải quy định rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát xem nhân sự thực hiện dự án có đúng là người của thành viên liên danh đảm nhận phần việc đó hay không. Nếu phát hiện chuyển nhượng thầu trái phép trong nội bộ liên danh, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật."

Dư luận đang chờ đợi Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp TP.HCM thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát, đảm bảo Liên danh H.C.M – Thế Gia thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến kỹ thuật xét nghiệm và công nghệ số.

Bạn đọc

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

Tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025, một kịch bản khó hiểu liên tục diễn ra: Các nhà thầu đối thủ dù đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ với điểm số cao nhưng lại bất ngờ "buông xuôi", từ chối làm rõ hồ sơ khi được bên mời thầu yêu cầu. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là chiêu trò "quân xanh" tinh vi nhằm lách luật.

Theo hồ sơ PV có được, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (Công ty H.C.M) tham gia và trúng thầu trong năm 2025, tính cạnh tranh thường bị triệt tiêu bởi những lý do rất "lãng xẹt" từ phía đối thủ.

Kịch bản "không trả lời" tại dự án Bệnh viện

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Thị trường tư vấn xây dựng tại TP HCM năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (gọi tắt là Công ty H.C.M). Doanh nghiệp này có mã số doanh nghiệp 0303214025, do ông Nguyễn Thế Nhân làm người đại diện pháp luật, có trụ sở đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty H.C.M đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại nhiều dự án đầu tư công trọng điểm, trải rộng từ cấp quận huyện đến các Ban Quản lý chuyên ngành của Thành phố.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhiệt điện Duyên Hải: Liên danh Sông Lam - Di An loại 5 đối thủ, trúng gói thầu hơn 8,3 tỷ đồng [Kỳ 3]

Gói thầu mua sắm Ắc quy, UPS trị giá hơn 8,3 tỷ đồng tại Nhiệt điện Duyên Hải đã tìm được chủ nhân là Liên danh Sông Lam - Di An sau khi 5 nhà thầu khác bị đánh giá không đạt. Đáng chú ý, các đối thủ bị loại đều dừng bước ngay ở phần đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2025, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký Quyết định số 1209/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 08MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp ắc quy, UPS cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3".

Đây là gói thầu có giá trị lớn (giá trúng thầu 8.368.000.000 đồng), thu hút sự tham gia của 6 nhà thầu/liên danh. Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy sự "khốc liệt" tại vòng kỹ thuật khi có tới 5 nhà thầu bị loại:

Xem chi tiết

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Xuất phát điểm từ Nghệ An với những gói thầu đều đặn tại Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã có bước "nhảy vọt" ấn tượng vào thị trường phía Nam thông qua các gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long). Mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà thầu này và các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đang là tâm điểm chú ý.

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

