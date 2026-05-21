Xã Phú Lộc: Công ty Tâm Như được chỉ định hai gói thầu xây lắp trong một ngày

Hoàn thiện thủ tục giao thầu trong cùng một ngày

Ngày 24/4/2026, ông Nguyễn Quốc Trạng – Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lộc đã ký ban hành hai quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc hai dự án độc lập. Đơn vị được lựa chọn thực hiện ở cả hai dự án này là Công ty TNHH Tâm Như (mã số thuế: 2200549457). Tổng giá trị giao thầu của hai công trình hạ tầng dân sinh đạt hơn 3,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, việc ban hành các quyết định giao thầu trong cùng một ngày là bước hoàn thiện thủ tục hành chính đồng loạt của chủ đầu tư, dựa trên một chuỗi quy trình chuẩn bị và lập kế hoạch chặt chẽ trước đó.

Cụ thể, tại Quyết định số 82/QĐ-PKT ngày 24/4/2026, Công ty TNHH Tâm Như được chỉ định thực hiện gói thầu thi công thuộc dự án Xây dựng mới nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp. Dự án này có tổng mức đầu tư 2.320.000.000 đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, do UBND xã Phú Lộc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ ngày 04/3/2026 theo Quyết định số 152/QĐ-UBND.

Công trình hướng tới mục tiêu xây dựng mới 03 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các ấp Bào Cát, ấp Xóm Tro 1 và ấp Tà Lọt C để phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-PKT ngày 14/4/2026, gói thầu xây lắp chính có giá dự toán là 1.640.169.317 đồng. Giá chỉ định thầu giao cho doanh nghiệp được ấn định ở mức 1.558.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chi ngân sách đạt khoảng 5,01%.

Song song với đó, Quyết định số 67/QĐ-PKT ngày 24/4/2026 được ban hành để giao cho Công ty TNHH Tâm Như gói thầu xây lắp thuộc dự án Lộ từ nhà Trần Khên (lộ Đông Tây) đến ngã ba nhà ông Lư Thông. Đây là công trình giao thông cấp IV có tổng mức đầu tư 2.366.328.394 đồng, sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết, được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND xã Phú Lộc.

Quy mô đầu tư gồm hạng mục nâng cấp mặt đường bê tông cốt thép dài hơn 838m và xây dựng mới một cây cầu nông thôn. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án giao thông này được duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-PKT ngày 20/4/2026. Gói thầu thi công có giá kế hoạch là 1.952.588.098 đồng và giá thương thảo hợp đồng giao cho nhà thầu là 1.854.900.000 đồng, đạt mức tiết kiệm 5,00% cho ngân sách nhà nước.

Quyết định số 67/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Cả hai dự án đều áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công đồng loạt là 120 ngày.

Tính pháp lý vững chắc và hiệu quả kinh tế đạt kỳ vọng

Phân tích quy trình giao thầu dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với hai gói thầu xây lắp nêu trên là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành về phân định thẩm quyền và hạn mức đầu tư công.

Theo Luật sư Hương, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn quy định rất rõ về hạn mức được phép chỉ định thầu. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư phát triển, hạn mức tối đa để áp dụng hình thức chỉ định thầu là không quá 5 tỷ đồng. Đối chiếu với hai gói thầu do Phòng Kinh tế xã Phú Lộc làm chủ đầu tư, mức giá dự toán lần lượt là hơn 1,6 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng, đều nằm vững chắc trong phạm vi cho phép của pháp luật. Việc chủ đầu tư phê duyệt chỉ định thầu rút gọn trên cơ sở các kế hoạch đã được lập duyệt trước đó là đúng thẩm quyền, giúp tinh giản thủ tục hành chính và bảo đảm tiến độ giải ngân.

Dưới khía cạnh hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng mức tiết kiệm khoảng 5% tại cả hai gói thầu này là một kết quả tích cực, thể hiện trách nhiệm của bên mời thầu.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Nhiều người thường có tâm lý so sánh tỷ lệ tiết kiệm của hình thức chỉ định thầu với đấu thầu rộng rãi công khai và cho rằng con số vài phần trăm là nhỏ. Tuy nhiên, bản chất của hai phương thức này hoàn toàn khác biệt. Đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới 2 tỷ đồng được thực hiện theo quy trình rút gọn, không qua bước cạnh tranh giá trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì mức giảm giá từ 5,00% đến 5,01% thông qua thương thảo trực tiếp thể hiện quá trình làm việc sát sao, nghiêm túc giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Kết quả này vừa bảo đảm tối ưu hóa ngân sách nhà nước, vừa đáp ứng được yêu cầu đưa công trình dân sinh vào khai thác sớm nhất".