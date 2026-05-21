Xã Đăk Ơ: Gói thầu xây lắp hơn 4,3 tỷ về tay Bình Thắng với tỉ lệ tiết kiệm 1%

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đường DH.11, đơn vị trúng thầu là Công ty Bình Thắng 

Hà Linh

Nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy giao thương hàng hóa và phục vụ đời sống dân sinh luôn là một trong những mục tiêu cốt lõi của dòng vốn đầu tư công tại các địa phương. Tại khu vực xã Đăk Ơ (tỉnh Đồng Nai), dự án Nâng cấp đường DH.11 (từ chợ đi thôn Bù Bưng) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi vừa hoàn thành bước lựa chọn đơn vị thi công. Đây là gói thầu xây lắp quy mô hơn 4,3 tỷ đồng nhưng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu ở mức khá khiêm tốn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án đường DH.11

Theo Quyết định số 95/QĐ-TTDVTH-ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ Lê Thị Huệ ký ban hành, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH một thành viên xây dựng cầu đường Bình Thắng. Doanh nghiệp trúng thầu với vai trò độc lập để thực hiện gói thầu Xây dựng. Gói thầu này có giá dự toán ban đầu do chủ đầu tư đưa ra là 4.307.011.270 đồng.

Quyết định số 95/QĐ-TTDVTH-ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hồ sơ đấu thầu qua mạng cho thấy, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói. Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận hệ thống đóng và tiến hành mở thầu công khai vào ngày 10/05/2026, thu hút tổng cộng 02 nhà thầu độc lập tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Sau các bước đánh giá chi tiết từ đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH TV ĐT TM Xây dựng Trường An và đơn vị thẩm định kết quả là Công ty TNHH Thanh Bình BP, cả 02 nhà thầu tham gia đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Do đó, bước ngoặt định đoạt đơn vị chiến thắng hoàn toàn phụ thuộc vào giá dự thầu.

Cạnh tranh bằng giá và bài toán hiệu quả kinh tế

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên xây dựng cầu đường Bình Thắng (mã số thuế: 3801210269) đưa ra giá dự thầu là 4.263.254.838 đồng và không có giá trị giảm giá. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH một thành viên Trương Vương (mã số thuế: 3801072548) đề xuất mức giá dự thầu cao hơn là 4.290.364.448 đồng.

Do áp dụng phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH một thành viên xây dựng cầu đường Bình Thắng đã xếp hạng thứ nhất và chính thức trúng thầu. Công ty TNHH một thành viên Trương Vương xếp hạng thứ hai và không trúng thầu.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu của đơn vị trúng thầu chỉ là 43.756.432 đồng. Đối với một gói thầu xây lắp trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, việc ngân sách tiết kiệm được khoảng 1,02% là một tỷ lệ trúng thầu sát nút.

Năng lực đơn vị trúng thầu:

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên xây dựng cầu đường Bình Thắng: (mã số doanh nghiệp vn3801210269), có địa chỉ tại Thôn 2A, Xã Đa Kia, Đồng Nai, được thành lập năm 2019, do ông Phan Huy Bình làm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật nông thôn.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 12/12 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 37.089.656.347 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 18.068.610.658 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 19.021.045.689 đồng).

Góc nhìn đa chiều từ giới chuyên gia

Nhận định về vấn đề hiệu quả kinh tế dưới góc độ quản lý dòng vốn công, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích, tỷ lệ tiết kiệm quanh mức 1% tại các gói thầu xây lắp quy mô cấp xã hiện nay diễn ra tương đối phổ biến. Trong bối cảnh giá cả nguyên vật liệu biến động, việc các nhà thầu tối ưu hóa chi phí để đưa ra mức giá cạnh tranh sát nút thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, chủ đầu tư cần thực hiện tốt trách nhiệm giải trình và công khai toàn bộ quá trình làm rõ hồ sơ trên hệ thống, giúp tạo dựng niềm tin cho cộng đồng các nhà thầu cùng tham gia.

Đồng quan điểm với chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ, mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu qua mạng không chỉ dừng lại ở việc tìm ra một nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực kỹ thuật, mà quan trọng phải bảo đảm tính công bằng, sòng phẳng để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách. Khi các gói thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng thi công cũng như quy trình nghiệm thu thực tế của chủ đầu tư và các cơ quan thanh tra quản lý vốn tại địa phương cần phải được tăng cường, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu giao thông hơn 1,5 tỷ tại Nam Dong: Ngân sách tiết kiệm bao nhiêu?

Phòng Kinh tế xã Nam Dong vừa chỉ định thầu công trình giao thông công ích hơn 1,5 tỷ đồng cho Công ty Thọ Sơn Đắk Nông với tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0,15%.

Trong tiến trình quản lý đầu tư công hiện nay, việc tối ưu hóa dòng vốn ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo đảm tính hiệu quả kinh tế trong hoạt động lựa chọn nhà thầu luôn là thước đo cốt lõi. Đặc biệt, tại các dự án hạ tầng giao thông nông thôn công ích phục vụ dân sinh quy mô nhỏ ở cấp cơ sở, công tác giám sát đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường đấu thầu lành mạnh. Mới đây, hoạt động lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn xã Nam Dong đã ghi nhận một trường hợp chỉ định thầu đáng chú ý, khi giá trị phê duyệt trúng thầu sát nút với dự toán chi phí xây dựng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm tài chính cho công quỹ ở mức khiêm tốn.

Cụ thể, ngày 13/5/2026, Phòng Kinh tế xã Nam Dong đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông từ ngã ba nhà bà Đương đến nhà ông Tấn. Tại văn bản này, Phòng Kinh tế xã Nam Dong quyết định chỉ định thầu trọn gói hạng mục xây dựng cho đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Thọ Sơn Đắk Nông. Giá được chỉ định thầu (giá trúng thầu) được xác lập chính xác là 1.570.090.000 đồng. Hình thức hợp đồng áp dụng giữa các bên là hợp đồng xây dựng với loại hình trọn gói, đi kèm thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Chân dung đơn vị trúng liền 2 gói chỉ định thầu trong ngày tại xã Hoài Đức

Cùng trong ngày 14/5/2026, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Công được UBND xã Hoài Đức chỉ định 2 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm mỗi gói đạt 2%.

Trúng 2 gói chỉ định thầu trong một ngày

Theo hồ sơ tài liệu, vào ngày 14/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hoài Đức (tỉnh Lâm Đồng) đã liên tiếp ký hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án xây lắp hạ tầng quan trọng trên địa bàn. Cả hai gói thầu này đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói và cùng được giao cho một đơn vị duy nhất là Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Công thực hiện.

Giải mã tỷ lệ tiết kiệm 'quanh ngưỡng 5%' tại 3 gói thầu của Xây dựng TNB 68

Phòng Kinh tế xã Phú Lộc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn ba gói thầu xây lắp cho Công ty TNHH Xây dựng TNB 68 trong ngày 24/4/2026 với tỷ lệ tiết kiệm bám sát quy định pháp luật

Dòng vốn đầu tư công từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tại địa phương luôn đòi hỏi tiến độ giải ngân khẩn trương đi đôi với việc tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn pháp lý. Ghi nhận tại Phòng Kinh tế xã Phú Lộc vào những ngày cuối tháng 4 năm 2026 cho thấy một hiện tượng đáng chú ý trong công tác lựa chọn nhà thầu, khi hàng loạt dự án xây lắp hạ tầng giao thông và giáo dục trên địa bàn cùng được giao cho một đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong cùng một ngày.

Điểm hẹn quy trình: Ba quyết định ký trong vài giờ

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do vi phạm lĩnh vực chứng khoán.