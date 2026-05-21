Xã An Lạc Thôn: Chỉ định thầu gói xây dựng hơn 1,8 tỷ, tiết kiệm 93 triệu

Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc công trình Đường giao thông nông thôn xã An Lạc Thôn: Hợp Tác Xã Trinh Phú. Điểm đáng chú ý, gói thầu quy mô hơn 1,8 tỷ đồng này được triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại cơ sở.

Hạ tầng giao thông nông thôn đổi mới qua gói thầu chỉ định

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND(ĐT) ngày 26/01/2026 của Chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn - Phan Long Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, dự án nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông quanh khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, tăng giá trị nông sản và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Công trình chính được thiết kế là công trình giao thông cấp IV, thời hạn sử dụng theo thiết kế dưới 15 năm, quy mô chiều dài tuyến đạt 737,0 m với nền mặt đường bằng bê tông cốt thép rộng 3,5 m.

Tổng mức đầu tư của công trình được xác định cụ thể là 2.148.000.000 đồng, trong đó khoản mục chi phí xây dựng chiếm phần lớn với giá trị 1.860.786.388 đồng. Nguồn vốn triển khai dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương từ nguồn xổ số kiến thiết, tiến độ thực hiện trong giai đoạn năm 2026 – 2027. Đóng vai trò là người quyết định đầu tư, Chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn đã giao trách nhiệm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu cho Phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-PKT(ĐT) ngày 24/04/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn, hạng mục xây lắp chính được phân chia thành Gói thầu số 03: Gói thầu xây dựng. Giá gói thầu được xác định khớp với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư là 1.860.786.388 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn và loại hợp đồng trọn gói nhằm tối ưu hóa thời gian triển khai thủ tục.

Đến ngày 06/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Lạc Thôn - Lê Văn Hiệp đã ký ban hành Quyết định số 117/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình. Theo đó, đơn vị được lựa chọn nhận thầu độc lập là một doanh nghiệp có năng lực hoạt động xây dựng phù hợp trên địa bàn. Giá chỉ định thầu ghi nhận tại văn bản pháp lý là 1.767.747.069 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài từ ngày 07/05/2026 đến ngày 03/9/2026. So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua việc thương thảo hợp đồng trực tiếp đạt khoảng 5,0%, tương đương giảm chi hơn 93 triệu đồng.

Quyết định số 117/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu gói thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Lịch sử năng lực nhà thầu và các gói thầu liền kề

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Nam (mã số doanh nghiệp: vn2200807690), có địa chỉ trụ sở đặt tại số 333/11B, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, tư vấn và phi tư vấn. Người đại diện pháp luật hiện nay của doanh nghiệp là Giám đốc Bùi Thị Bảo Yến.

Theo dữ liệu tổng hợp kết quả phân tích hệ thống mạng đấu thầu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Nam đã tham gia tổng cộng 18 gói thầu trên toàn quốc, trong đó ghi nhận trúng 15 gói, 3 gói chưa có kết quả công bố chính thức. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 8.221.257.878 đồng.

Khảo sát tiến trình hoạt động trong giai đoạn những tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Nam liên tục được các chủ đầu tư, bên mời thầu cấp xã trên địa bàn tin tưởng lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp hoặc tư vấn giám sát.

Cụ thể, vào ngày 27/03/2026, nhà thầu được công bố trúng liên tiếp hai gói thầu thi công xây dựng công trình lần lượt trị giá 599.651.000 đồng và 1.146.967.000 đồng do Phòng Kinh tế xã Nhơn Mỹ làm chủ đầu tư. Trước đó, trong các ngày đầu tháng 3/2026, đơn vị này cũng được Phòng Kinh tế xã Đại Hải chỉ định thực hiện hai gói thầu xây lắp với giá trị lần lượt là 1.341.300.000 đồng và 1.448.520.000 đồng. Đến cuối tháng 4/2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận trúng gói thầu tư vấn giám sát trị giá 36.900.000 đồng tại Phòng Kinh tế xã Phú Tâm.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án giao thông nông thôn cấp xã, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành quy định rất rõ ràng về hạn mức áp dụng chỉ định thầu nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các cấp chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với công trình mang tính cấp bách hoặc quy mô nhỏ. Việc phân cấp, phân quyền cho chủ đầu tư cấp xã giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị thủ tục, sớm đưa công trình vào khai thác phục vụ đời sống dân sinh.

Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, dù pháp luật cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp quy mô dưới 2 tỷ đồng, các chủ đầu tư và bên mời thầu vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thương thảo giá, đánh giá toàn diện năng lực kỹ thuật của nhà thầu được đề nghị. Đồng thời, việc công khai đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời gian quy định là trách nhiệm giải trình bắt buộc, giúp cơ quan quản lý và dư luận giám sát hiệu quả, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh và tối ưu hóa giá trị sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương